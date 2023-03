Tiananmen-Gedenken: Hongkonger Gericht verurteilt Aktivisten

Gaststars in Bad Segeberg Gaststars in Bad Segeberg

Wenn an einem kühlen Märztag im Indian Village am Kalkberg in Bad Segeberg um Punkt 12 Uhr die berühmten Glockenschläge ertönen, dann reiten kurz darauf die neuen Gaststars erstmals live und kostümiert ins Westerndorf am Freilichttheater ein. Am Sonnabend waren das Wolfgang Bahro und Nadine Menz.