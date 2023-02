App-Verbot für Angestellte: EU-Kommission untersagt Tiktok auf Diensthandys

Drastischer Schritt der EU-Kommission: Angestellte dürfen künftig nicht mehr die App Tiktok nutzen. Der chinesische App-Hersteller steht bereits seit längerer Zeit wegen seiner zweifelhaften Datennutzung in der Kritik.

London. Die EU-Kommission hat die App Tiktok auf geschäftlich genutzten Handys von Angestellten verboten. Das vorübergehende Verbot vom Donnerstag diene der Cybersicherheit, teilte Kommissionssprecherin Sonya Gospodinova in Brüssel mit. Tiktok kommentierte das zunächst nicht. Das Verbot zeigt, dass westliche Behördenvertreter Bedenken wegen der Video-App haben, die im Besitz eines chinesischen Unternehmens ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wird befürchtet, dass die App verwendet werden könnte, um prochinesische Ansichten zu fördern oder Daten von Nutzern zu sammeln. Nicht nur in Europa, auch in den USA wird Tiktok mit Bedenken wegen der Sicherheit und der Privatsphäre in Verbindung gebracht. Mehr als die Hälfte der US-Staaten und der US-Kongress haben es verboten, dass Tiktok auf offiziellen Geräten der Regierung genutzt wird.

Aus Kreisen der EU-Kommission wurden keine Angaben dazu gemacht, ob es einen bestimmten Grund für das Verbot gab und wann es aufgehoben würde. EU-Angaben zufolge müssen Mitarbeitende bis spätestens 15. März Tiktok von privaten Geräten gelöscht haben, die sie für ihre Arbeit nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Norwegen, das nicht zur EU gehört, war die Justizministerin in die Bredouille geraten, weil sie Tiktok auf ihrem Regierungstelefon installiert hatte. Sie musste sich entschuldigen.

RND/AP