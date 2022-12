Tiktok-Videos werben für russische Söldnertruppe Wagner

Putins Problem: Russland verliert seine klügsten Köpfe

Junge und gut ausgebildete Nachwuchskräfte: Sie sind der Schatz, den jede Volkswirtschaft dringend haben will. Doch in Russland setzen sich genau diese Leute wegen des Ukraine-Konflikts gerade massenhaft in südliche Nachbarländer ab. Deren Wirtschaftswachstum geht durch die Decke.