﻿Terror neben Tanz: Wie rechtsextreme Attentäter auf Tiktok glorifiziert werden

Berlin. Ein grimmig dreinblickender junger Mann ist auf dem Smartphonedisplay zu sehen. In schnellen Schnitten fliegen innerhalb von nur acht Sekunden zehn Fotos des Mannes über den Bildschirm, auf dem ein rotes Herz eingeblendet ist. Dazu läuft der Re­frain des eingängig-schlüpfrigen deutschen Elektropopsongs „Doktorspiele“ aus dem Jahr 2008. Es ist eines von unzähligen Amateurvideos, die tagtäglich auf der Kurzvideoplattform Tiktok hochgeladen werden. Es ist mit wenig Aufwand erstellt und wurde anderthalb Tage nach seinem Upload am Ostersonntag knapp 2000-mal angesehen. Mehr als 200 Menschen haben das Video mit einem Herz markiert.

Doch der junge Mann mit dem blonden Topfschnitt, der in dem Video zu sehen ist, ist kein gefeierter Popstar, sondern ein Neonazi, Mörder und Terrorist. Dylan R. erschoss 2015 neun schwarze Gläubige in einer Kirche in Charleston im US-Bundesstaat North Carolina. Seitdem himmeln ihn Gleichgesinnte in den USA, aber auch in Europa und anderen Teilen der Welt an. Und nicht nur ihn: In den vergangenen Jahren hat sich eine Onlinegemeinschaft gebildet, in der rechtsextreme Attentäter und ihre Taten glorifiziert werden. Auch auf Tiktok.

Der Kurzvideokanal ist längst viel mehr als eine Unterhaltungs-App, auf der Teenager zu angesagter Musik tanzen. Sie ist eine der beliebtesten und am meisten genutzten So­cial-Me­dia-Platt­for­men der Welt. Laut eigenen Angaben hat Tiktok international mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Bürgerinnen und Bürger jedes Alters nutzen die App, aber auch Politikerinnen und Aktivisten. Dass auch rechtsextreme Terrorfans auf Tiktok aktiv sind, ist deshalb nicht verwunderlich. Neonazis nutzen das Internet seit seinen Anfangstagen, um sich zu vernetzen und Propaganda zu verbreiten.

Einfach, Videos zu finden

Der irische Onlineextremismusexperte Ciaran O‘Connor hat sich schon 2021 für die Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue (ISD) mit rechtsterroristischen Inhalten auf Tiktok beschäftigt. Eine Erkenntnis seiner Untersuchung war damals: Es ist erschreckend einfach, Videos auf Tiktok zu finden, in denen der rechtsterroristische Anschlag von Christchurch im Jahr 2019 verherrlicht wird. Bei dem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt hatte der Australier Brenton T. 51 Menschen getötet und weitere 50 verletzt. Der Rechtsextremist streamte seine Tat live ins Internet und veröffentlichte vorab ein rassistisches Pamphlet, das den Anschlag begründen sollte.

Auf Tiktok fand O‘Connor nicht nur Videos, die aus dem Livestream des Attentäters zusammengeschnitten worden waren, sondern vor allem Clips, die Brenton T. glorifizierten. Teilweise wurden solche Videos auch genutzt, um in den Kommentaren Links zu Onlineplattformen zu verbreiten, auf denen weiteres terrorverherrlichendes Videomaterial zugänglich ist.

Dass terroristische Inhalte noch immer auf Tiktok zu finden sind, zeigt ein Versagen der Plattform. Ciaran O‘Connor, Irischer Onlineextremismusexperte

Anlässlich des vierten Jahrestags des rassistischen und rechtsextremen Anschlags am 15. März 2023 wollten Ciaran O‘Connor und seine Kollegin Melanie Smith im vergangenen Monat herausfinden, ob es seit der Veröffentlichung der Untersuchung 2021 schwerer geworden ist, terrorverherrlichende Videoclips auf Tiktok zu finden.

Das Ergebnis ihrer kurzen Recherche ist ein vernichtendes Zeugnis für die Kurzvideo-App. „Dass terroristische Inhalte noch immer auf Tiktok zu finden sind, zeigt ein Versagen der Plattform“, sagt O‘Connor im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Terroristische Inhalte und auch die Glorifizierung von Terroristen und Extremisten verstoßen ganz klar gegen die Gemeinschaftsrichtlinien von Tiktok. Die Tatsache, dass sogar solche Inhalte dort sehr leicht zu finden sind, gibt Anlass zur Sorge, was den Umgang mit weniger expliziten extremistischen Inhalten angeht“, gibt O‘Connor außerdem zu bedenken. „Inhalten, die sich in Graubereichen bewegen, die verschlüsselte Hinweise enthalten oder einen bestimmten Slang verwenden.“

Nichts hat sich verändert

Auch Wochen nach der Veröffentlichung des jüngsten ISD-Reports hat sich bei Tiktok offenbar nichts verändert. Das RND konnte die Recherchen von O‘Connor und Smith stichprobenartig rekonstruieren: Noch immer sind Videos, die Brenton T., Dylan R. und andere Rechtsterroristen glorifizieren, kinderleicht und innerhalb weniger Minuten zu finden.

Auch menschenverachtende Inhalte der sogenannten Incelszene lassen sich auf Tiktok weiterhin im Handumdrehen auffinden. Incel, das steht für „involuntary celibate“ – „unfreiwillig zölibatär“. Hinter der Abkürzung verbirgt sich eine zutiefst frauenfeindliche Ideologie, die in den vergangenen Jahren mehrfach junge Männer zu terroristischen Gewalttaten motiviert hat. Auf Tiktok fand das RND mit einer kurzen Suche gleich eine ganze Reihe von Accounts und Videos, die den Incelattentäter Elliot R. glorifizieren. R. hatte 2014 im kalifornischen Isla Vista sechs Menschen getötet.

In einem Tiktok-Video ist R. in einem fahrenden Auto zu sehen. Der kurze Clip ist mit den Worten „Auf dem Weg, um friedlich gegen Frauen zu protestieren“ beschriftet. Das Originalvideo hatte R. Stunden vor seiner Tat auf Youtube veröffentlicht. Dass der Inhalt problematisch ist, hat offenbar auch das Moderationssystem bei Tiktok erkannt. Gelöscht wurde das Video allerdings nicht. Stattdessen ist es bloß mit einem im Kontext makaber erscheinenden Warnhinweis versehen: „Die Teilnahme an dieser Aktivität könnte dazu führen, dass du dich verletzt oder dass andere sich verletzen.“ Solche Hinweise blendet Tiktok sonst etwa bei Videos von gefährlichen Sportarten ein.

Um Tiktoks automatische Erkennung unerwünschter und verbotener Inhalte auszutricksen, greifen Nutzerinnen und Nutzer teilweise zu ganz simplen Tricks. Ein gängiges Mittel: „Problematische“ Wörter einfach falsch schreiben oder verfremden. So wird aus „Sex“ und „Porn“ häufig „S*x“ und „Corn“. Doch auch Rechtsextreme nutzen solche einfachen Mittel und schreiben zum Beispiel die Namen von Terroristen absichtlich falsch. Oder sie übertiteln Videos von Gewalttaten mit Wörtern wie „keine echten Waffen“ oder „nur zu Bildungszwecken“. Wie viel solche Methoden wirklich bewirken, lässt sich von außen kaum sagen – die genaue Funktionsweise seiner Algorithmen hält Tiktok geheim. Auf RND-Anfrage teilt die Tiktok-Pressestelle mit: „Es gibt keinen Platz für gewaltbereiten Extremismus auf Tiktok, und wir arbeiten intensiv daran, Inhalte zu entfernen, die das unterhaltsame Erlebnis untergraben, das die Menschen auf unserer Plattform erwarten.“ Mehr als 40.000 Menschen arbeiteten ergänzend zur bestehenden Technologie daran, „Tiktok weiterhin sicher zu gestalten, und wir arbeiten kontinuierlich und in Zusammenarbeit mit externen Partnern daran, unsere Umsetzungsstrategien zu verbessern.“

Was bei Tiktok in der Regel gut funktioniert, sind Polarisierung, starke Emotionen und Sensationen. Una Titz, Rechtsextremismus-Expertin bei der Amadeu-Antonio-Stiftung

Doch tatsächlich wird Tiktok bei Rechtsextremen verschiedener Couleur immer beliebter – auch in Deutschland. Die Onlinegemeinschaft rechtsextremer Terrorfans ist vergleichsweise klein – auch ihre Reichweite unter „gewöhnlichen“ Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzern ist überschaubar.

Junge Zielgruppe

Gerade organisierte Rechtsextreme nutzen die Plattform aber gezielt für ihre Propaganda und erreichen damit teilweise regelmäßig Zehntausende. „Tiktok hat zwei Besonderheiten“, erklärt Una Titz die sich bei der Amadeu-Antonio-Stiftung mit Rechtsextremen auf Tiktok beschäftigt. „Zum einen wird die Plattform vor allem von einer jungen Zielgruppe genutzt, die politisch oft noch nicht gefestigt ist. Zum anderen unterscheidet sich Tiktok von anderen Plattformen dadurch, welche Videos angezeigt werden.“ Der Empfehlungsalgorithmus zeigt Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzern auch Videos von Accounts, denen sie nicht folgen. Deshalb gelingt es auch Neonazis mit wenigen Followern, Abertausende Jugendliche mit einem viralen Video zu erreichen.

Was so ein virales Video braucht? „Was bei Tiktok in der Regel gut funktioniert, sind Polarisierung, starke Emotionen und Sensationen“, sagt Una Titz. Wirklich vorhersehbar sei das aber nicht. Teilweise seien auch Videos von NPD-Politikern, die sich gegenseitig interviewen, auf Tiktok erfolgreich. Manche Rechtsextremisten verzichteten komplett auf eine So­cial-Media-Strategie „und scheinen sich die Plattform eher intuitiv zu erschließen“, so Titz. Andere, wie der mittlerweile auf Tiktok gesperrte Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, gingen strategisch und professionell vor.

Der nette Nazi von nebenan

In den vergangenen Monaten sorgten besonders zwei Dortmunder Neonazis auf der Plattform für Aufsehen. Sie präsentieren sich dort vor allem in Livestreams und beantworten Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. „In diesen Livestreams geht es um Nahbarkeit und den Aufbau parasozialer Beziehungen“, sagt Una Titz. „Das ist eine gezielte Medienstrategie.“ Der nette Nazi von nebenan im entspannten Gespräch mit Jugendlichen. „Wenn man sich diese Livestreams und die Kommentare darunter anschaut, merkt man, dass die Strategie in Teilen aufgeht“, sagt Titz über die Videos des Dortmunder Rechtsextremisten Steven Feldmann. „Jugendliche sehen ihn als ‚stabilen Kumpel‘ und nicht als das, was er ist: ein Rechtsextremist und Antidemokrat“, erklärt sie.

Titz‘ Kollegin Theresa Lehmann erklärt: „Die Verweildauer in Tiktok-Livestreams ist oft sehr kurz, es kommen und gehen andauernd neue Leute.“ Dadurch könne innerhalb kurzer Zeit eine große Zahl junger Nutzerinnen und Nutzer in Kontakt mit Rechtsextremen kommen. Und wer sich einen solchen Live­stream einmal länger angeschaut hat, dem zeigt Tiktok immer wieder neue Streams des Neonazis an.

Tiktok gehe durchaus gegen rechtsextreme Inhalte und Akteurinnen und Akteure vor und sperre Accounts, sagt Lehmann. Daraufhin würden aber oft einfach neue Accounts erstellt. „Gerade angesichts der sehr jungen Zielgruppe von Tiktok sollte da mehr passieren. Die Moderation erkennt vieles immer noch nicht. Da ist noch einige Luft nach oben“, beklagt sie.

Weiterer Druck auf Tiktok könnte durch den bereits gültigen Digital Services Act der EU entstehen. Die strengeren Regeln, die das EU-Gesetz großen Onlineplattformen auferlegt, treten in diesem Jahr in Kraft. Tiktok steht ohnehin sowohl in den USA auch in der EU unter Druck wegen seines chinesischen Mutterkonzerns. Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste sehen in der App ein Sicherheitsrisiko – weil nicht ausgeschlossen ist, dass China sie zur Spionage verwendet.