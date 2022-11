JU-Chef Kuban fordert „nationalen Energiekonsens“ zwischen Union und Ampel

Auf der UN‑Klimakonferenz in Ägypten will Außenministerin Annalena Baerbock als deutsche Chefverhandlerin mehr Tempo in den Klimaschutz bringen. Doch die Verhandlungen sind verhakt: Umwelt­gruppen fürchten schon ein Scheitern – und Klimaaktivisten werfen der Bundes­regierung ohnehin Heuchelei vor.