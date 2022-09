Baerbock und Neubauer als „aufstrebende Stars“ geehrt

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sind unter den 100 „aufstrebenden Stars“, die das US-Magazin „Time“ am Mittwoch gekürt hat. Während Baerbock sich unter den politischen Führungspersönlichkeiten wiederfindet, wurde Neubauer der Rubrik „Advocate“ (deutsch „Fürsprecher“ oder „Verfechter“) zugeschrieben.

US-Außenminister Blinken begründet Wahl

US-Außenminister Antony Blinken verfasste die Laudatio für seine deutsche Amtskollegin. „Anstatt uns von Herausforderungen trennen zu lassen, hat Annalena [Baerbock] sie zu einem Grund gemacht, die USA und Deutschland – und alle unsere transatlantischen Verbündeten – näher zusammenzubringen“, heißt es darin. Sie habe nie den Glauben an die Stärke der Demokratien verloren und sei geschickt darin, mehr Partner für die damit verbundenen Vorstellungen zu gewinnen.

„Wenn ich darüber nachdenke, was mich in diesen Zeiten optimistisch stimmt, ist es, einen Partner zu haben, der Prinzip und Pragmatismus so nahtlos miteinander verbindet“, resümiert Blinken.

Außenministerin Baerbock fordert rasche Entscheidung über Panzerlieferungen In der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine fordert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock rasche Entscheidungen. © Quelle: dpa

Klimaaktivistin Neubauer reagiert geschmeichelt

Für Luisa Neubauer schrieb die Klimaaktivistin Vanessa Nakate die lobenden Worte. Sie sei „eine der treibenden Kräfte hinter der Entstehung von Fridays for Future in Deutschland“ gewesen. „Als talentierte Organisatorin und mitreißende Rednerin ist sie seitdem zu einer mächtigen Stimme in einer Generation junger Deutscher geworden, die sich gegen Untätigkeit auflehnen“, so Nakate.

Neubauer zeigte sich auf Twitter über die Entscheidung geschmeichelt und bedankte sich.

„Time“-Magazin veröffentlicht jährlich Liste

Das „Time“-Magazin veröffentlicht jedes Jahr eine Liste von 100 „aufkommenden Stars“ aus der ganzen Welt. Darunter sind Musikerinnen, Musiker, Professorinnen, Professoren, Regierungsverantwortliche, Führungskräfte aus Unternehmen, aber auch Aktivistinnen, Aktivisten, Whistleblower und Whistleblowerinnen.

„Was diese Personen verbindet, sind ihre außergewöhnlichen Bemühungen, unsere Welt zu gestalten – und unsere Zukunft zu bestimmen“, heißt es in der Beschreibung des Magazins.

RND/sf