Titelmissbrauch kostet AfD-Abgeordneten über 9000 Euro

Der AfD-Europaabgeordnete Gunnar Beck ist wegen Titelmissbrauchs zu einer Geldstrafe von knapp 9000 Euro verurteilt worden. Beck, der auch an der SOAS-University in London lehrt, hatte sich in Deutschland als Professor vorgestellt.

Es handele sich um „einen klassischen Fall des Titelmissbrauchs“, befand die Richterin am Amtsgericht in Neuss. „Der akademische Titel ist geschützt.“ Beck hatte zuvor eingeräumt, bei einem Auftritt vor einer AfD-Vertreterversammlung in Magdeburg 2018 gesagt zu haben: „Ich bin Professor und Fachanwalt für EU-Recht in London.“ Er habe damit aber nicht behaupten wollen, dass er einen Professorentitel besitze, argumentierte Beck am Dienstag.

Vielmehr habe er seine Tätigkeit als Hochschullehrer beschreiben wollen, denn mit seinen englischen Titeln „Reader“ und „Barrister at law“ habe die Öffentlichkeit in Deutschland nichts anfangen können. „Selbstverständlich bin ich nicht habilitiert“, sagte Beck.

Vergeblich hatten Becks Verteidiger zuvor versucht, das Gericht als unzuständig abzulehnen: Beck habe nie in Neuss gewohnt, er wohne in Brüssel und London. Er habe Neuss selbst als Wohnsitz gegenüber dem Bundeswahlleiter angegeben, argumentierte die Oberstaatsanwältin.

Becks Anwälte hatten einen Freispruch beantragt: Allenfalls sei Beck einem entschuldbaren Verbotsirrtum erlegen. Ob sie sich mit dem Urteil abfinden oder in Berufung gehen, wollten sich Beck und seine Verteidiger noch überlegen.

Mit 9200 Euro fiel die Strafe geringer aus als zunächst gefordert – ursprüngliche hatte Beck einen Strafbefehl über 15.000 Euro erhalten, gegen den er Widerspruch eingelegt hatte. Für den Missbrauch von Titeln sieht das Gesetz eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vor.

RND/dpa

