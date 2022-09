Tod der Iranerin Mahsa Amini: Frauen schneiden sich aus Protest die Haare ab

Inhalte bereits in der Grundschule verpflichtend

Inhalte bereits in der Grundschule verpflichtend

Schule: Informatik soll Pflichtfach werden – fordern Bildungsexperten

Experten in der Kultusministerkonferenz haben die Einführung von Informatik als Pflichtfach in ganz Deutschland gefordert. Bereits in der Grundschule sollten demnach Inhalte vermittelt werden, ab der Mittelstufe im Rahmen eines eigenen Schulfachs.