Tod einer Radfahrerin in Berlin: Keine Anklage gegen Klimaaktivisten

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf. Der Tod einer Radfahrerin in Berlin nach einem Unfall mit einem Betonmischer hat für Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation keine strafrechtlichen Konsequenzen. (Archivbild)

Berlin. Der Tod einer Radfahrerin in Berlin nach einem Unfall mit einem Betonmischer hat für Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation keine strafrechtlichen Konsequenzen. Das hat die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mitgeteilt. Die Protestaktion von zwei Mitgliedern der Klima-Protestgruppe am 31. Oktober 2022 auf der Stadtautobahn A100 hatte zu einem Stau geführt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen sei dadurch ein Einsatzleiterfahrzeug drei Minuten später und ein Rüstwagen acht Minuten später an der Unfallstelle eingetroffen. Auf deren Eintreffen sei es laut Ermittlung jedoch nicht angekommen: Die Notärztin habe vor Ort – notfallmedizinisch korrekt – entschieden, dass eine Anhebung des Betonmischers durch den Rüstwagen den Zustand der Fahrradfahrerin eher noch verschlechtert hätte. Die Sofortrettung durch das Wegfahren des Lkw sei daher in jedem Fall – und also unabhängig von der Verfügbarkeit des Rüstwagens – die sinnvollere Vorgehensweise gewesen, so die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in einer Pressemitteilung.

Zudem habe Obduktion ergeben, dass die Fahrradfahrerin durch den Unfall mit dem Betonmischer bereits so schwere Verletzungen erlitten habe, dass ihr Leben ohnehin nicht mehr hätte gerettet werden können.

Aktion bleibt nicht ohne strafrechtliche Folgen

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. Die Gruppe Letzte Generation wurde heftig für ihre Aktionen kritisiert. Ganz ohne strafrechtliche Folgen bleibt die Aktion am 31. Oktober 2022 auch nicht: Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Aktivisten Anklage wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhoben. Sie sollen sich deshalb vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

