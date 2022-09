Nach Tod von Mahsa Amini: Linken-Chefin Wissler fordert unkompliziertes Asyl für Iranerinnen und Iraner

Fairtrade-Gruppe in Kaltenkirchen will wachsen und wieder aktiver werden

805 Fairtrade-Städte gibt es aktuell in Deutschland. Eine davon ist Kaltenkirchen. Die Gruppe aus freiwillig Helfenden, die sich um das Thema kümmert und den fairen Handel in der Stadt fördert, sucht Verstärkung – um so auch wieder aktiver werden zu können. Am Freitag beteiligten sie sich an einer Fairtrade-Aktion bei Famila.