Todesurteil im Iran: Das Regime beweist seine Schwäche

Das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd ist ein weiteres Zeichen der Schwäche des iranischen Regimes. Offenkundig vertraut die Spitze des Landes der eigenen Überzeugungskraft so wenig, dass sie auf Gewalt setzen muss. Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit dem Iran wäre zwar ein deutliches Protestsymbol, Inhaftierten und Verurteilten wie Sharmahd würde es allerdings wohl kaum helfen, kommentiert Daniela Vates.

Berlin. Der Zusammenhang ist offenkundig. Die EU-Außenminister verhängen wegen des brutalen Vorgehens gegen Demonstranten neue Sanktionen gegen das iranische Regime, die Außenministerin Annalena Baerbock mit vorangetrieben hatte. Tags drauf wird im Iran der deutsch-iranische Regimekritiker Jamshid Sharmahd zum Tode verurteilt.

Das Urteil entbehrt nicht der bitteren Ironie: Der Iran antwortet auf den Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen einfach mit einer weiteren. Deutlicher kann man kaum bestätigen, dass man sich um universelle Werte nicht schert, um die Würde des Menschens, das Recht auf Unversehrtheit und auf Leben.

Der Iran diskutiert nicht mit seinen Gegnern, er schaltet sie aus

Es ist ein Zeichen der Schwäche, wenn die einzige Antwort auf Kritik und abweichenden Meinungen Schlagstöcke, Misshandlungen und Mord sind (denn als was sonst soll es bezeichnet werden, wenn Verhaftete das Gefängnis immer wieder als Leichen verlassen). Der Iran diskutiert nicht mit seinen Gegnern, er schaltet sie aus. So wenig vertraut die Staatsführung offenkundig der Überzeugungskraft der eigenen Worte, so groß ist die Angst vor Kritik, dass Gewalt und Unterdrückung die einzige Zuflucht zu sein scheint.

Dazu gehört die Todesstrafe, die im Übrigen nirgendwo auf der Welt eine akzeptable Strafe ist. Dazu gehört aber vor allem auch, auf dem Weg zur Strafe keine Gerechtigkeit zuzulassen: Sharmad wurde im Ausland entführt, über zwei Jahre festgehalten und gefoltert. Das iranische Regime verweigerte ihm konsularische Beistand, medizinische Versorung und ein ordentliches Gerichtsverfahren mit einem unabhängigen Verteidiger.

Als Reaktion darauf zwei Botschaftsangehörige auszuweisen, wie es die Bundesregierung getan hat, wirkt da wie ein sehr lauer Protest. Allerdings gehört zur Diplomatie auch das schrittweise Vorgehen. Das Ausweisen des Botschafters, der Abbruch diplomatischer Beziehungen – all das ist durchaus noch im Instrumentenkasten vorhanden. Es wären symbolträchtige Aktionen, die zumindest kurzfristig Genugtuung verschaffen würden. Aber damit wären die Türen zum Iran zunächst einmal zu. Den Regimekritikern wäre damit nicht geholfen. Nebenbei bemerkt: Selbst in Russland unterhält Deutschland noch eine Botschaft.

Das Regime verstrickt sich in seinen Verschwörungstheorien

Das heißt nicht, dass sich Deutschland, die EU, die Uno von ihrer bisherigen Härte abbringen lassen sollten. Es war richtig, dass die EU weitere Reisebeschränkungen und Vermögenssanktionen gegen Vertreter des iranischen Regimes verhängt hat. Dessen Gegner und auch nur Andersdenkende sind nicht gefährdet, weil der iranische Kultusminister nicht mehr nach Rom, Paris oder Berlin reisen darf, sondern weil das Regime sich in seinen eigenen Verschwörungstheorien verstrickt und dabei jedes Maß verloren hat.

Die iranische Regierung müsste sehen, dass sie ihre eigene Lage damit zunehmend verschlechtert. Die Sanktionen wegen der Fortführung des Atomprogramms setzen der iranischen Wirtschaft zu. Wenn aber zu Kopftuch-Zwang und fehlender Meinungsfreiheit finanzielle Sorgen kommen, vergrößert das den Kreis der Unzufriedenen in der Bevölkerung immer mehr.

Dass es vor diesem Hintergrund Berichte über zunehmende Uran-Anreicherung im Iran gibt, ist beunruhigend. Wenn die Regierung verlauten lässt, sie werde mit den internationalen Kontrolleuren kooperieren, muss man das nicht glauben. Es ist allerdings ein Hinweis, dass der Bedarf an zusätzlichem Druck von außen in der iranischen Regierung gering ist. Es ist ein minimaler und auch ein sehr bröckeliger Anknüpfungspunkt, außer Acht lassen darf man ihn nicht.

Für Jamshid Sharmahd und all die anderen Opfer des Regimes und deren Angehörige und Freunde, ist all das wenig Trost. Ihr Leid ist unfassbar. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Laut und vernehmlich.