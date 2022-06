Die Polizei bestätigte am Samstag ein weiteres Todesopfer nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen. Die Vermisstenzahl liege zwischen sieben und 14 Personen. Vier der Opfer seien laut Polizei weiblich, das Geschlecht der fünften Leiche sei noch nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag haben sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bahnchef Richard Lutz ein Bild von der Lage des in Garmisch-Partenkirchen entgleisten Zugs gemacht. Bei einer kurzen Pressekonferenz im Anschluss zeigte sich der Verkehrsminister bestürzt. „Das Ausmaß ist dramatisch“, sagte Wissing. Er sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Er versprach eine genaue Aufarbeitung.

Bahnchef Lutz erklärte: „Auch 24 Stunden nach dem Unglück bin ich als Bahnchef bestürzt über das, was hier passiert ist.“ Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen aber auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die schnell an der Unglücksstelle waren und bei der Bergung geholfen haben.

Bereits am Freitagabend war Innenministerin Nancy Faeser an der Unglücksstelle eingetroffen, sie hatte sich von der Innenministerkonferenz von Würzburg aus mit dem Auto auf den Weg gemacht. Eigentlich hatte Wissing bereits geplant ebenfalls am Freitagabend mit dem Hubschrauber nach Garmisch-Partenkirchen zu fliegen. Ein lokales Extremwetterereignis hatte allerdings einen Flug in die Region unmöglich gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regionalexpress entgleist

Bei dem schweren Zugunglück zu Beginn der Pfingstferien in Bayern sind in Garmisch-Partenkirchen mindestes fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress entgleiste am Freitag auf dem Weg von Garmisch nach München, Waggons kippten um. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden zudem etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser.

Die drei Toten wurden mittlerweile nach Polizeiangaben geborgen. Ein weiteres Opfer war am Freitag auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Unter den vier bestätigten Toten befanden sich den Angaben zufolge keine Kinder. Ein Polizeisprecher erklärte am Morgen, es sei nicht ausgeschlossen, dass unter dem Waggon noch weitere Opfer gefunden werden könnten. Laut dem Bayerischen Innenminister handelt es sich bei den Toten um vier Frauen. Weitere sieben Personen werden zur Zeit noch vermisst.

RND/dpa/dre

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter