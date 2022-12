Totalausfall Puma: Die Probleme der Bundeswehr fangen jetzt erst an

Kiesewetter: Deutschland muss Marder an die Ukraine liefern

In den vergangenen Tagen sind massive Probleme mit dem Schützenpanzer Marder der Bundeswehr bekannt geworden. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter mahnt nun an, die Probleme nicht als Vorwand zu nutzen, keine Schützenpanzer Marder an die Ukraine zu liefern. Der Marder sei als Puma-Ersatz für die Bundeswehr keine Lösung.