Geisterboote: Tote Migranten treiben von Afrika bis in die Karibik

Belle Garden. Am 28. Mai 2021 tauchte vor dem Strand der karibischen Insel Tobago frühmorgens ein schmales, weiß-blaues Boot am Horizont auf. Aus der Ferne wirkte es, als ob niemand an Bord war. Doch als sich Fischer näherten, rochen sie den Tod. Dann sahen sie die Leichen von mehr als einem Dutzend schwarzen Männern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was damals nicht klar war, ist es inzwischen: 135 Tage zuvor stachen 43 Menschen von einer Hafenstadt in Mauretanien in See. Ihr Ziel waren die spanischen Kanaren. Stattdessen aber endeten sie hier, am anderen Ende des Atlantiks. Mindestens sieben Boote mit Leichen an Bord, die offensichtlich im Nordwesten Afrikas abgelegt hatten, trieben im Jahr 2021 bis in die Karibik und nach Brasilien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Diese „Geisterboote“ - und vermutlich viele andere, die verschwanden - sind ungewollte Folgen jahrelanger Bemühungen und Milliardenausgaben der EU mit dem Ziel, Überfahrten von Migranten über das Mittelmeer zu stoppen. Dieses Vorgehen hat unter anderem dazu geführt, dass Migranten in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa auf die weitaus längere und gefährlichere Atlantik-Route über die Kanaren ausweichen. Die Zahl solcher Überfahrten stieg von 2019 bis 2021 um mehr als das Achtfache auf mehr als 22.000. Konservativen Schätzungen zufolge bewegt sich die Zahl der Toten und Vermissten allein für 2021 zwischen rund 1100 und mehr als 4000.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helfer bargen 14 Leichen, drei Schädel, Knochen, Kleidung und persönlichen Gegenstände

Diese Menschen sind im Tod so unsichtbar wie sie es im Leben waren. Doch selbst „Geister“ haben Familien. Die Nachrichtenagentur AP setzte über zwei Jahre hinweg Puzzlestücke zusammen, um den Toten auf dem mauretanischen Boot ein Gesicht zu geben. Dazu führten Reporter Dutzende Interviews, sichteten Dokumente und forderten DNA-Tests an. Hier ist die Geschichte von einem von ihnen:

Nachdem das Boot an Land gezogen wurde, bargen Helfer 14 Leichen, drei Schädel und andere große Knochen. Auch Kleidung war dabei, zudem Geldscheine der westafrikanischen Währung CFA-Francs, hier und da ein paar Euros und ein halbes Dutzend verrostete Handys mit Sim-Karten aus Mali und Mauretanien. Eslyn McDonald-Burris arbeitete zu jenem Zeitpunkt schon seit 20 Jahren als Gerichtsmedizinerin. Noch nie habe sie so viele Leichen auf einmal in der örtlichen Totenhalle auf Tobago ankommen sehen, sagte sie. Die mutmaßliche afrikanische Abstammung der Toten habe sie an ihre einst versklavten Vorfahren erinnert.

„Es war irgendwie emotional für mich, weil ich mir die Frage nach dem Warum stellte. Was geschieht hier?“, fragte Burris in ihrem sanften Tonfall - und verwies auf Parallelen zum transatlantischen Sklavenhandel. „Es sind dieselben Strömungen, die sie damals nutzten, um uns hierher zu bringen.“ Als McDonald-Burris die Kleiderschichten von den Toten streifte, kamen Fußballtrikots und kurze Hosen mit Logos aus Europa und Mauretanien zum Vorschein. Ein toter Mann war etwas förmlicher angezogen: Er hatte ein schwarzes Hemd mit dünnen weißen Streifen an.

Alassane Sow: Ein Boot sollte ihn zu den Kanaren bringen

Tausende Kilometer entfernt, im französischen Orléans, hatte May Sow schon alle Hoffnung aufgegeben, ihren Neffen Alassane jemals lebend zu finden. Die Ungewissheit begann Mitte Januar 2021. Alassane Sow ging nicht ans Handy, wenn ihn Angehörige in Mali und Frankreich anriefen. In seiner Familie machte sich Verzweiflung breit. Tage zuvor hatte der 30-Jährige seiner Tante May in einem Telefongespräch noch gesagt, dass er mit dem Gedanken spiele, ein Boot nach Spanien zu besteigen. Sein Ziel sei Frankreich, wo er arbeiten wolle. Die Schleuser wollten 1500 Euro. In Mauretanien hatte er sich als Wachmann verdingt und sich dadurch Geld zusammengespart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tante May warnt Alassane. „Das ist Selbstmord.“ Selbst wenn er es schaffen sollte, würde er keine Erlaubnis bekommen, legal in Frankreich zu arbeiten, habe sie ihm gesagt. Doch Alassane wollte davon nichts hören. Schließlich führe seine französische Familie ein gutes Leben, habe Arbeit und schicke Geld an seine Mutter in Mali. Am späten Abend des 12. oder 13. Januar 2021 steigt er also im mauretanischen Nouadhibou in eine Piroge. Es sollte zu den Kanaren gehen, wie seine Familie später erfuhr.

Keine Spur von Alassane

Nach anfänglicher Funkstille kamen Gerüchte auf, etwa jenes, dass das Boot mit Alassane in Marokko gestoppt worden sei und die Migranten ins Gefängnis gesteckt worden seien. May Sow nahm Kontakt zum Repräsentanten einer malischen Gemeinde in Marokko auf. Sie bat ihn, in Gefängnissen und Totenhallen nachzusehen. Keine Spur von Alassane.

May Sow klickte auf Facebook eine Seite an, über die Angehörige von vermissten Migranten Informationen austauschten. Dann wurde ihr klar, dass ihr Neffe wohl einer von Tausenden war, die Jahr für Jahr auf dem Weg nach Europa verschwinden. Jeden Tag setzte da jemand einen Post mit der Bitte um Informationen über eine vermisste Person ab. Wenige wurden jemals gefunden. Wenn sie doch mal einen Tipp bekam, war es Mundpropaganda, offizielle Informationen gab es nicht. May Sow fühlte sich hilflos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alassanes Mutter, seine Großmutter und seine Ehefrau klammerten sich noch an die Hoffnung, dass er leben könnte. Vielleicht sitze er ja irgendwo im Knast und könne sich nicht melden, dachten sie. May Sow aber wurde immer skeptischer. Eines Nachts hatte sie einen Traum. Sie sah ihren Neffen unter vielen Toten im Wasser. Er schrie nach ihr. In ihrem Alptraum öffnete Alassane zwar dann seine Augen, konnte jedoch nicht sprechen. Seitdem war sie überzeugt, dass Alassane Schiffbruch erlitten hatte. Einen Beweis hatte sie aber nicht.

AP-Reporter teilte Fotos mit den Familien der Vermissten

Einige Monate später teilte ihre Schwester einen Medienbericht über ein mauretanisches Boot mit Toten an Bord, das in Tobago entdeckt worden sei. Dann meldete sich ein AP-Reporter bei ihr, der auch danach fragte.

Von der Sim-Karte eines Handys auf dem Boot luden die Behörden auf Tobago eine Kontaktliste mit 137 Namen herunter. Die AP ging die Liste durch und teilte Fotos von auf der Karibikinsel gesammelten Anhaltspunkten mit Familien der Vermissten in Mauretanien, Mali, dem Senegal und Frankreich.

May Sow starrte tagelang auf die Fotos auf ihrem Handy. Eines kam ihr bekannt vor: Es zeigte ein schwarzes Hemd mit weißen Streifen. Sie sah sich nochmals die Bilder an, die ihr Neffe ihr kurz vor seinem Verschwinden geschickt hatte. Er trug genau das gleiche schwarze Hemd, das er sich gerne zu besonderen Anlässen überstreifte. Ein Freund von Alassane, der ihn auf der ersten Strecke seiner Reise begleitete, bestätigte dann, dass er dieses Hemd unter einer Jacke mit roten Taschen getragen habe. Beide Kleidungsstücke wurden bei einer der Leichen gefunden.

Nur DNA-Abgleich kann Gewissheit verschaffen

May Sow wandte sich an das Rote Kreuz im Senegal mit der Bitte, ihr bei der Bestätigung eines DNA-Tests zu helfen. Doch Alassanes Mutter kommt aus Mali, daher konnte die Hilfsorganisation nichts tun. Ende Juni 2022 sorgte die AP dann aber dafür, dass eine Speichelprobe der Mutter zum Forensischen Forschungszentrum von Trinidad und Tobago gelangte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Monate später, am 4. Oktober, landete eine E-Mail in May Sows Maileingang. „Ich bedauere Ihnen mitzuteilen, dass das Ergebnis der DNA-Probe einen positiven Treffer ergeben hat“, hieß es. Alassane wurde schließlich am 3. März dieses Jahres auf dem öffentlichen Chaguanas-Friedhof von Trinidad und Tobago nach islamischem Ritus bestattet. Seine Angehörigen konnten nicht anreisen, sprachen aber Gebete in seiner Heimatstadt in Mali und in Frankreich.

Ergebnisse der DNA-Abgleiche der anderen Toten mit möglichen Angehörigen stehen noch aus. Wahrscheinlich werden ihre Vorgeschichten unbekannt bleiben. Zumindest May Sow aber weiß nun, was aus ihrem Neffen wurde. „Wir können für ihn beten und glauben, dass er an einem guten Ort ist.“

RND/AP