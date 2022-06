Tourismusbeauftragte: Flugbranche hat Fehlplanung bei Personal gemacht

Selenskyj vor UN: Russland muss als „Terrorstaat“ bestraft werden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky ist am Dienstag überraschend vor dem UN-Sicherheitsrat aufgetreten - er forderte Russland als „Terrorstaat“ zu bestrafen. Gleichzeitig gingen die Kämpfe in der Ukraine in der Nacht weiter, in Charkiw schlugen zwei Raketen ein. Wir geben Ihnen im Folgenden einen Überblick zum Geschehen in der Nacht.