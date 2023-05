Trauzeugenaffäre im Habeck-Ministerium: Staatssekretär Graichen muss seinen Posten räumen

Berlin. Der umstrittene Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen wird seinen Posten räumen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch, auch der „Spiegel“ berichtete darüber. Der Topmitarbeiter von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) war zuletzt wegen seiner Beteiligung an der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) in die Kritik geraten. Sowohl Graichen als auch Habeck sprechen mittlerweile von einem Fehler. Das Verfahren zur Personalauswahl soll neu aufgerollt werden.

Nach dpa-Informationen soll Graichen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Hintergrund sind demnach Ergebnisse weiterer interner Prüfungen.

Noch in der vergangenen Woche hatte Habeck erklärt, er sei nicht bereit, für eine angebliche Kampagne der Opposition „Menschen zu opfern“. Er warf der Opposition vor, den Fall auch dafür zu nutzen, um die Klimaschutzpläne der Ampelregierung zu stoppen. Mit diesem Ziel seien „mit einer Härte und fast Böswilligkeit Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen“ verbreitet worden, sagte der Grünen-Politiker am vergangenen Mittwoch in den ARD-„Tagesthemen“.

Graichen war an der Auswahl von Michael Schäfer als neuem Geschäftsführer der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) beteiligt, obwohl dieser sein Trauzeuge war. „Wir gehen offen mit dem Problem um“, sagte Habeck. Graichen und er hatten Fehler eingeräumt.

Affäre um Patrick Graichen: Robert Habeck macht Opposition Vorwürfe Die Diskussion um Staatssekretär Patrick Graichen müsse von den Klimaschutzplänen getrennt werden, fordert Wirtschaftsminister Robert Habeck. © Quelle: dpa

Union wollte Habeck und Graichen erneut vor Ausschuss bitten

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hatte geplant, den Wirtschaftsminister und seinen Staatssekretär Graichen erneut zu befragen. Das geht aus einem Schreiben an die Vorsitzenden der Ausschüsse für Wirtschaft sowie Klimaschutz und Energie hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ darüber berichtet. Die Union hat eine öffentliche Befragung in einer gemeinsamen Sitzung beider Ausschüsse für den Mittwoch kommender Woche beantragt.

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatten sich Habeck und Graichen den Fragen der Abgeordneten gestellt, allerdings in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen, weil die Abgeordneten der Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP keine öffentliche Sitzung zuließen. Das Protokoll der Sitzung ist inzwischen öffentlich.

Es laufe eine beamtenrechtliche Prüfung, denn gegen Vorgaben des Wirtschaftsministeriums sei „erkennbar verstoßen worden“, sagte Habeck nach der gemeinsamen Befragung.

Bei der Sitzung seien „neue Tatsachen zur Rolle von Staatssekretär Dr. Graichen bei der Stellenbesetzung des Vorsitzenden der dena-Geschäftsführung herausgekommen“, heißt es im Schreiben der beiden Obleute Hansjörg Durz (CSU) und Thomas Gebhart (CDU). Es seien unter anderem auch Fragen „zu den Konsequenzen, die Bundesminister Dr. Habeck nach den Compliance Verstößen von Staatssekretär Dr. Graichen gezogen hat, offen geblieben“.

Kritik gibt es auch an personellen Verflechtungen im Wirtschaftsministerium. Graichens Schwester, verheiratet mit dessen Staatssekretärs-Kollegen Michael Kellner, arbeitet wie auch ihr Bruder beim Öko-Institut - einer Forschungseinrichtung, die Aufträge vom Bund bekommt. Das Ministerium betont, Kellner und Graichen seien nicht an Ausschreibungen beteiligt gewesen, auf die sich das Öko-Institut hätte bewerben können.

