﻿Fast jeder zweite Bürgermeister in Brandenburg ohne Parteibuch

Potsdam. Populär, engagiert, in keiner Partei – so präsentieren sich unabhängige Bürgermeister-Kandidaten gern. Sie hoffen, auf diese Art die Chefsessel in den Rathäusern zu erobern. In Brandenburg gibt es inzwischen fast keine Wahl, bei der unabhängige Einzelbewerber nicht ihr Glück versuchen. Aber haben in Zeiten der Parteienskepsis nun Unabhängige größere Chancen, zum Bürgermeister gewählt zu werden?

Vor diesem Hintergrund dürften sich die Blicke in knapp einer Woche auch nach Falkensee (Havelland) richten. Dort wird am 2. Juli ein neuer Bürgermeister gewählt. Seit mehr als 30 Jahren stellt die SPD dort das Stadtoberhaupt. Doch diese Ära ist zwangsläufig zu Ende. Denn die Kandidatin der SPD, die eigentlich den Amtsinhaber ablösen wollte, der in den Ruhestand geht, schaffte es beim ersten Wahlgang am 11. Juni im siebenköpfigen Bewerberfeld nicht einmal unter die ersten zwei.

Stichwahl am 2. Juli im Havelland

Der große Gewinner ist mit Heiko Richter ein Einzelbewerber. Der in der Stadt gut vernetzte Event-Manager, der mit gut 37 Prozent vorn lag, war ohne den Rückhalt einer Partei oder eines Wählerbündnisses ins Rennen gegangen. Sieben Prozentpunkte hinter ihm kam CDU-Mitbewerber Jan Pollmann an. Es kommt zur Stichwahl.

Richter, der fehlende Verwaltungserfahrung durch seine offene, zugängliche Art wettzumachen hofft, ist Favorit. Zusehen müssen auch die Grünen, die große Erwartungen hatten, mit ihrer Kandidatin aber leer ausgingen.

Sollte Richter die Wahl gewinnen, würde er zu den jetzt 65 hauptamtlichen Bürgermeistern in Brandenburg zählen, die es entweder ohne Parteibuch geschafft haben oder die auf Vorschlag eines Wahlbündnisses nominiert wurden. Das kann ein Mix aus Wählergruppen sein, denen sich auch Parteien angeschlossen haben. Das ist inzwischen fast jeder zweite Bürgermeister im Land.

Von diesen 65 Bürgermeistern sind 39 als reine parteilose Einzelbewerber angetreten. 26 Bürgermeister gehören zu Wählerbündnissen, wie aus einer aktuellen Aufstellung des Landeswahlleiters hervorgeht. Insgesamt gibt es 143 hauptamtliche Bürgermeister in 139 amtsfreien Gemeinden und vier kreisfreien Städten (Potsdam, Brandenburg an der Havel, Frankfurt/Oder), Cottbus), darunter die vier Oberbürgermeister.

Die meisten Stadtoberhäupter wurden von einer Partei aufgestellt oder von mehreren Parteien, auch in Kombination mit Wählergruppen – insgesamt 78.

BVB/Freie Wähler gelten als „politische Vereinigung“

Eine Sonderrolle spielen BVB/Freie Wähler. Sie sind keine Partei. Sie gelten als „politische Vereinigung“, werden vom Landeswahlleiter aber wie eine Partei behandelt. Sie selbst ordnen sich zwischen einer Wählergruppe und einer Partei an – derzeit gibt es acht hauptamtliche Bürgermeister, die zu den Freien Wählern gezählt werden.

Bis vor Kurzem stellten die Freien Wähler auch in Brieselang (Havelland) das Stadtoberhaupt. Doch Bürgermeister Ralf Heimann wurde am 23. April abgewählt. Er wollte sich eigentlich aus der Politik zurückziehen. Jetzt kündigte er überraschend an, sich bei der Neuwahl am 10. September erneut zu bewerben.

Zietemann: Für mich war es ein Vorteil, als Parteiloser angetreten zu sein

Aber hat es nun ein Bürgermeister mit Parteibuch schwerer im Rathaus? Einer, der es als Einzelbewerber vor gut einem Jahr ins Amt geschafft hat, ist Jörg Zietemann in Rathenow. Dort bestimmte 20 Jahre lang mit Ronald Seeger ein CDU-Politiker die Geschicke der Stadt. Zietemann, der im ersten Wahlgang nur Zweiter wurde, gewann damals die Stichwahl gegen Ex-Linken-Ministerin Diana Golze.

Heute glaubt der 54-jährige Zietemann: „Für mich war es ein Vorteil, als Parteiloser angetreten zu sein.“ Das hätten ihm auch viele Bürger „gespiegelt“. Sie hätten es gut gefunden, niemanden mit Parteibuch wählen zu müssen. „Bis heute sagen mir Leute: Bewahre dir unbedingt deine Unabhängigkeit.“ Insgesamt glaube er aber, dass entscheidend die Person sei, die vorn auf der Bühne stehe und die Stadt repräsentieren wolle.

Freie-Wähler-Chef: Trend geht weg von den Parteien

Einen klaren Trend bei Bürgermeisterwahlen hat auch der Landesvorsitzende von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, ausgemacht und der gehe weg von Parteienvertretern. Vor zehn Jahren sei „parteilos“ noch als Makel gesehen worden, weil vielleicht die Hausmacht oder die politische Familie fehlten, sagt Vida. „Das ist so gut wie irrelevant geworden.“ Wenn sich dieser Fokus verschiebt, hat nach seiner Ansicht ein Einzelbewerber sogar eine größere Chance als früher, mit der eigenen Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit zu punkten. Dazu trägt auch der Befund in Studien bei, wonach die Bindung vieler Menschen zu Parteien zurückgeht und auch das Vertrauen in die Lösungskompetenz von Parteien.

Ob Unabhängige und Parteilose bei Wahlen tatsächlich einen Vorteil haben, darauf will sich Jens Graf nicht festlegen. „Mein Eindruck ist, dass auf kommunaler Ebene das Entscheidende die Persönlichkeit ist“, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. Für Wählerinnen und Wähler sei letztlich wichtig, wem sie vertrauen könnten, wie ansprechbar die Person sei und ob diese in der Lage sei, eine Verwaltung zu leiten. Er beobachte aber auch, wie wichtig Parteien die Wahlen und die kommunale Verankerung seien.

SPD sieht dünne Personaldecke bei allen Parteien

Gründe für den Aufwind von Unabhängigen sieht SPD-Generalsekretär David Kolesnyk in der immer dünner werdenden Personaldecke in allen Parteien und im demografischen Faktor wie der Überalterung. Wenn es immer weniger Mitglieder vor allem in der Fläche des Landes gebe, würden sich auch immer weniger Bewerber finden. Damit hat auch die SPD zu kämpfen. Nach Angaben von Kolesnyk schafft es die SPD, bei 90 Prozent der Bürgermeister-Wahlen mit eigenen Kandidaten anzutreten oder andere Personen aktiv zu unterstützen.

Bei der Zahl der 78 Stadtoberhäupter mit Partei-Hintergrund liegt die SPD mit 34 vorn. Auf „Ticket“ der CDU kamen 27 Bürgermeister ins Amt, für die Linke fünf und für die FDP vier. Weitere acht Bürgermeister sind von mehreren Parteien oder Gruppen vorgeschlagen worden.