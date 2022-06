Tricks bei Plastiktüten-Verbot: Ministerin Lemke ermahnt Supermärkte

Fast 37 Millionen Kinder weltweit auf der Flucht - Unicef bestätigt neue Rekordzahl

Seit dem Zweiten Weltkrieg waren nicht mehr so viele Kinder auf der Flucht. Gegenüber 2020 kamen 2,2 Millionen hinzu. Vor allem die langwierige Konflikte in Afghanistan und Jemen ließen die Zahlen zuletzt hochschnellen, der Krieg in der Ukraine ist in der Statistik noch nicht erfasst.