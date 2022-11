Trittin kritisiert Atomentscheidung des Bundestages

Nach langem Hin und Her hat der Bundestag dem Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atommeiler in Deutschland zugestimmt. Die Entscheidung stößt allerdings auch in eigenen Reihen auf Kritik. Bundesumweltminister Trittin stimmte gegen die Verlängerung der Laufzeiten und kritisierte sie als überflüssig.