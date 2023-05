Trotz Legalisierung: Regierung plant zunächst keine Anpassung der THC-Grenzwerte im Straßenverkehr

Schnellverfahren zur Staatsbürgerschaft

London: Russland lockt Rekruten aus Zentralasien mit Geld und Pässen

Nach britischen Geheimdienstinformationen will Russland für den Krieg in der Ukraine 400.000 Freiwillige anwerben. Dazu sollen in einem Schnellverfahren Einwanderer aus Zentralasien angelockt werden – unter anderem mit Vorab-Prämien oder dem russischen Pass.