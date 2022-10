Trotz Moskaus Blockade der Exporte: Getreidefrachter vor Ukraine in Bewegung

Auf dem am Morgen des 31. Oktober 2022 angefertigten Screenshot der App "MarineTraffic" sind Frachtschiffe zu sehen, die das Seegebiet vor dem ukrainischen Hafen Odessa in Richtung Türkei verlassen. Die Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer sollen weiterlaufen, obwohl Russland das sichere Geleit für die Frachter aufgekündigt hat. Darauf haben sich die Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine geeinigt, wie das Koordinierungszentrum in Istanbul in der Nacht zum Montag mitteilte.

© Quelle: -/MarineTraffic/dpa