Trudeau sollen Geheimdienstinformationen über Mord an Sikh vorliegen

Toronto. Kanada hat die Glaubwürdigkeit der von Premierminister Justin Trudeau geäußerten Anschuldigung bekräftigt, wonach die indische Regierung in die Ermordung eines kanadischen Sikh-Aktivisten verwickelt gewesen sein soll. Trudeau lägen Informationen vor, die aus der Überwachung indischer Diplomaten in Kanada resultierten, berichtete eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Donnerstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP. Zudem habe Kanada einen Hinweis von einem Mitglied der Geheimdienst-Allianz „Five Eyes“ erhalten.

Einzelheiten zur Art der Information sowie dazu, welcher Nachrichtendienst sie auf welchem Weg beschafft hat, nannte die Quelle nicht. Zu den „Five Eyes“-Staaten gehören neben Kanada die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland.

Kanada wies bereits indischen Diplomaten aus

Hintergrund ist der gewaltsame Tod des Sikh-Aktivisten Hardeep Singh Nijjar im Frühsommer in Kanada. Nach Trudeaus Angaben gibt es „glaubwürdige Anschuldigungen“, dass die indische Regierung in den Mord verwickelt war. Beweise dafür hat Kanada nicht veröffentlicht. Die Regierung wies Anfang der Woche einen indischen Spitzendiplomaten aus. Indien nannte die Vorwürfe absurd, warf Kanada vor, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen, und wies seinerseits einen kanadischen Diplomaten aus.

RND/AP