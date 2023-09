„True Crime Politik“: Wer erschoss die Grünen-Ikone?

Berlin. Kaum eine Partei erhitzt derzeit so die Gemüter wie Die Grünen: Einerseits, weil sie bis heute an ihren Wurzeln festhalten und deshalb „feministische Außenpolitik“ vertreten oder auf den Atomausstieg bestanden haben. Andererseits aber auch, wenn sie sich von ihren Wurzeln entfernt haben und für Waffenlieferungen ins ukrainische Kriegsgebiet werben oder in sechs Landesregierungen mit der CDU regieren.

„True Crime Politik“ mit Geyer + Niesmann: Hier hören

Letzteres jedenfalls war undenkbar in jenen Jahren als eine Frau Gesicht und Mitgründerin, prägende Figur und Co‑Chefin der neuen Partei war: Petra Kelly. Sie war der hellste Stern der Friedensbewegung, eine Führungsfigur der Umweltaktivisten der 80er‑Jahre und führte die Grünen 1983 erstmals in den Bundestag. Doch auf den steilen Aufstieg folgte ein tiefer Fall: Erst das politische Aus, dann der tragische Tod. 1992 wurde die Leiche von Petra Kelly in ihrem Haus in Bonn gefunden – offenbar im Schlaf erschossen.

Die Fraktionschefs der ersten Grünen-Bundestagsfraktion Petra Kelly, Otto Schily und Marieluise Beck (v. l. n. r.) am 29. März 1983 beim symbolischen ersten Einzug in den Bonner Bundestag. © Quelle: dpa

Die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann erzählen vom Aufstieg, Fall und Tod der Grünen-Ikone, sprechen ausführlich mit Kellys Co‑Chefin an der ersten grünen Fraktionsspitze im Bundestag, Marieluise Beck, und klären, was man daraus auch über die Grünen von heute lernen kann.

In ihrem neuen Podcast-Format „True Crime Politik“ sprechen Geyer und Niesmann jetzt jeden Freitag miteinander und mit Gästen, die ganz nah dran waren, über wahre Verbrechen und Skandale aus der Politik: Wie war das mit dem toten Ministerpräsidenten in der Badewanne – und warum musste ein SPD‑Kanzler­kandidat deshalb zurücktreten? Wieso wurde die Grünen-Chefin, die die Ökopartei in den Bundestag geführt hatte, keine zehn Jahre später erschossen? Welche Deals hat die Treuhand eingefädelt und wieso mischte ein zwielichtiger Waffenhändler mit? Das und vieles mehr: Ab Freitag an dieser Stelle – und überall, wo es Podcasts gibt.