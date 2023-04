Trump-Anwälte feiern Sieg im Rechtsstreit mit Pornostar Stormy Daniels

Donald Trump hat vor Gericht einen Sieg im Rechtsstreit gegen die Pornodarstellerin Stormy Daniels errungen. Im Zivilprozess an einem Berufungsgericht in Kalifornien wurde Daniels zu einer Erstattung von Anwaltskosten verurteilt. Am selben Tag wurde Trump in New York im Fall von Schweigegeldzahlungen angeklagt.

Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA muss sich Donald Trump in einem Strafverfahren verantworten. In einem parallelen Verfahren in Kalifornien hat der am Dienstag (Ortszeit) einen Sieg erzielt.

Los Angeles. Ex-US-Präsident Donald Trump hat in einem Rechtsstreit mit Pornodarstellerin Stormy Daniels, die im aktuellen Verfahren gegen ihn eine zentrale Rolle spielt, einen juristischen Sieg erzielt. Die 44-Jährige muss Trump knapp 122.000 Dollar (etwa 111.000 Euro) an Anwaltskosten erstatten, wie ein Berufungsgericht in Los Angeles laut Medienberichten am Dienstag (Ortszeit) entschied.

Hintergrund der Verleumdungsklage

Hintergrund des Prozesses in Kalifornien ist eine alte Verleumdungsklage der Schauspielerin gegen Trump. Daniels hatte 2018 darin erklärt, sie sei 2011 auf einem Parkplatz von einem Mann aus dem Trump-Umfeld bedroht worden, damit sie nichts von der Affäre erzähle, die sie nach eigenen Angaben mit Trump gehabt habe. Der heute 76-Jährige hatte ihr per Twitter vorgeworfen zu lügen. Daniels klagte daraufhin gegen Trump, ihre Klage wurde jedoch abgewiesen.

Der Richter ordnete damals zudem an, sie solle Trumps Anwaltskosten erstatten. Dagegen hatte der Pornostar Berufung eingelegt. Trumps Anwältin Harmeet Dhillon feierte die Entscheidung auf Twitter als Sieg für den Ex-Präsidenten. Insgesamt habe ihre Kanzlei in dem Rechtsstreit rund 600.000 Dollar an Anwaltshonoraren zurückerhalten. Auch Trumps ältester Sohn Donald Trump Jr. feiert auf Twitter den Sieg seines Vaters.

Zeitgleich vor Gericht in New York

Der Zivilprozess hat offiziell nichts mit Trumps Verhaftung und den gegen ihn in New York erhobenen Anklagen zu tun. In beiden Fällen ging es jedoch um Stormy Daniels, der Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 Schweigegeld gezahlt haben soll, damit sie über eine Affäre schweigt. Trump bestreitet eine Affäre mit ihr gehabt zu haben, nicht aber, dass Geld geflossen ist.

Am Dienstag musste Trump zur Anklageverlesung vor Gericht in Manhattan erscheinen. Die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren US-Präsidenten Donald Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in New York mit.

