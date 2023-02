Trump-Anwälte wollen skandalöse Aufnahme bei Vergewaltigungsprozess verbieten

In einer TV-Sendung von 2005 belastete sich Donald Trump mit frauenverachteten Aussagen. Die tauchten nun in einem Zivilprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten auf. Seine Anwälte wollen das verhindern und forderten am Donnerstag, die skandalösen Aufnahmen verbieten zu lassen.

„Grab them by the pussy“

New York. Anwälte von Ex-US-Präsident Donald Trump wollen die Nutzung einer berüchtigten Aufnahme des Republikaners bei einem Zivilverfahren wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs verbieten lassen. Die Anwälte beantragten am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Bundesgericht in Manhattan, dass Verweise auf die Aufzeichnung mit Aussagen Trumps von 2005 und die eigentliche Aufnahme nicht in dem Prozess verwendet werden dürfen. Dieser soll am 24. April beginnen.

In der Aufnahme der Sendung „Access Hollywood“ sagt Trump, dass er manchmal ohne zu zögern anfange, eine schöne Frau zu küssen. „Wenn du ein Star bist, lassen sie es dich tun“, sagte er. „Du kannst alles tun.“ Dazu gehöre es, Frauen zwischen die Beine zu greifen. Später entschuldigte sich Trump für die Äußerungen.

Seine Anwälte argumentierten, die Aufnahme sei „irrelevant“. Den Geschworenen könnte damit auf ungerechte Weise vermittelt werden, dass Trump die Tendenz habe, sexuelle Übergriffe zu begehen, sagten sie.

Anwälte wollen Zeugenaussagen und Wahlkampfreden verbieten

Der Prozess geht auf einen Vorwurf der langjährigen Kolumnistin E. Jean Carroll zurück. Die 79-Jährige wirft Trump in einem Buch aus dem Jahr 2019 vor, sie Ende 1995 oder Anfang 1996 in einer Umkleide des Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman in Manhattan vergewaltigt zu haben. Trump hat das vehement bestritten.

Die Trump-Anwälte beantragten auch, dass die Zeugenaussage von zwei Frauen im Prozess verboten werde, die Trump sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen haben. Zudem sollten Verweise auf Wahlkampfreden Trumps verboten werden, teilten sie mit. In dem Prozess werden voraussichtlich sowohl Trump als auch Carroll aussagen.

Die Aufnahme von Trump war kurz vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 bekannt geworden. Trump gewann die Wahl.

RND/AP