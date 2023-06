Loyal bis ins Gefängnis? Trump-Assistent Walt Nauta steht vor Gericht

New York. Walt Nauta ist seit Jahren stets an der Seite von Donald Trump. Im Weißen Haus brachte er dem damaligen US-Präsidenten seine übliche Cola light und erledigte Botengänge: alles, was eben so anfiel.

Und dazu gehörte laut der neuesten Anklage gegen Trump auch, Kisten mit Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu schaffen. Und damit nicht genug, soll Nauta darüber auch noch die Ermittler belogen haben. Deshalb steht er nun wieder an der Seite Trumps, und zwar vor Gericht in Florida.

Der ehemalige Marinesoldat wäre nicht der erste, der wegen seiner Arbeit für Trump ins Gefängnis müsste. Der langjährige Anwalt des Ex-Präsidenten, Michael Cohen, war mehr als 13 Monate in Haft, weil er Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen arrangiert hatte, die mit Trump angeblich Affären hatten – ein Fall, der zuletzt auch zu einer weiteren Anklage gegen Trump geführt hat. Der frühere Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, brachte im April eine dreimonatige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung hinter sich. Trumps Firma hatte ihm eine Wohnung, Autos und Schulgelder zukommen lassen, ohne das zu dokumentieren.

Trump-Vertrauter Walt Nauta: Vom Weißen Haus nach Mar-a-Lago

Und jetzt also Walt Nauta, der sich als Laufbursche Trumps als so loyal erwies, dass der Ex-Präsident ihn nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus in sein Anwesen Mar-a-Lago mitnahm, wo er als persönlicher Assistent weiter für Botengänge zuständig war. Laut der Anklage gegen Trump, die am vergangenen Freitag öffentlich gemacht wurde, spielte Nauta eine zentrale Rolle in dem Fall. Der Ex-Präsident ist in 37 Punkten angeklagt, zahlreiche teils vertrauliche oder streng geheime Dokumente illegal aufbewahrt und die Ermittler aktiv daran gehindert zu haben, sie zurückzubekommen. Laut der Anklage half Nauta dabei, die Kisten im Weißen Haus zu packen und brachte sie auf Geheiß des Ex-Präsidenten in unterschiedliche Räume in Mar-a-Lago.

Wegen seiner Nähe zu Trump war Nauta rasch im Visier der Ermittler. Das FBI befragte ihn, ob und wie Kisten innerhalb von Mar-a-Lago hin- und hergeschafft wurden. Durch seine Antworten machte sich Nauta vom bloßen Erfüllungsgehilfen zum Mitverdächtigen. Er sagte laut der Anklage den Ermittlern, er wisse weder Bescheid über Kisten, die aus dem Weißen Haus gebracht, noch ob und wo welche in Mar-a-Lago gelagert waren. „Ich wünschte, ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Ich weiß es nicht“, antwortete er dem FBI.

Ex-US-Präsident Donald Trump vor Gericht in Miami Trump muss in Miami vor Gericht erscheinen. Es ist die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene überhaupt. © Quelle: dpa

Nur Wochen nach der Befragung durchsuchte das FBI im August 2022 Mar-a-Lago und stellte Kartons und Behälter mit Tausenden Dokumenten sicher, darunter 100 Verschlusssachen.

Wird Nauta gegen Donald Trump aussagen?

Nauta ist nun in sechs Punkten angeklagt, darunter Absprache zur Behinderung der Justiz und Falschaussage. Sein Anwalt wollte sich auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP nicht dazu äußern, ob Nauta eventuell gegen Trump aussagen könnte. Er bestätigte aber, dass die beiden am Dienstag gemeinsam vor Gericht erscheinen würden.

Dass auch sein Assistent angeklagt wurde, quittierte Trump mit wütenden Angriffen auf die Justiz. „Sie versuchen, sein Leben zu zerstören, so wie die Leben von so vielen anderen, in der Hoffnung, dass sie was Schlechtes über Trump sagen. Er ist stark, tapfer und ein Großer Patriot. Das FBI und das Justizministerium sind korrupt“, schrieb Trump.

Ty Cobb, früher Anwalt im Weißen Haus und Vertreter Trumps bei den Russland-Ermittlungen, sagte, ihm tue Nauta leid. „Er nickt und tut, was ihm aufgetragen wurde.“ Es sei der stolzeste Moment in Nautas Leben gewesen, als er zum Diener des US-Präsidenten ernannt worden sei, sagte Cobb. Leider sei dieser Präsident Trump gewesen. „Ich glaube, Nauta ist ein einfaches Opfer für den Präsidenten, weil er mit Leib und Seele Patriot ist.“ Es sei schade, dass niemand Nauta von seiner fehlgeleiteten Loyalität abgebracht habe, sagte Cobb. „Er sollte ein Zeuge sein. Er sollte kein Angeklagter sein.“

„Er könnte sich einen guten Deal sichern“

John Dean, Rechtsberater im Weißen Haus, der in der „Watergate“-Affäre gegen den ehemaligen Präsidenten Richard Nixon ausgesagt hatte und später vier Monate wegen Behinderung der Justiz in Haft war, riet Nauta, sich gegen Trump zu wenden. „Er könnte sich einen guten Deal sichern“, sagte er auf CNN.

Auch Trumps Ex-Anwalt Cohen hat mit seinem früheren Chef längst abgeschlossen und sich gegen ihn gewandt. „Loyalität gegenüber Donald Trump ist wie die First Avenue in Manhattan: eine Einbahnstraße. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass Donald sich um niemanden schert, als sich selbst“, sagte er. Mit seiner Aussage ebnete Cohen den Weg für die erste strafrechtliche Anklage jemals gegen einen ehemaligen US-Präsidenten, im Fall um die Schweigegeldzahlungen und dafür gefälschte Geschäftsunterlagen. Trump weist auch in diesem Fall jedes Fehlverhalten zurück.

Cohen sagte, Nauta solle aus seinen Erfahrungen lernen. „Ich prophezeie, dass Walt das genau gleiche Ergebnis erleiden wird wie wir alle, die für das Wohl von Donald J. Trump ans Messer geliefert wurden.“

