Trump hat in Florida für den innerparteilichen Konkurrenten DeSantis gestimmt

08.11.2022, USA, Palm Beach: Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, und Melania Trump, ehemalige First Lady der USA, kommen am Wahltag nach der Stimmabgabe aus dem «Morton and Barbara Mandel Recreation Center».

Der frühere Präsident Donald Trump bestätigte am Dienstag auf CNN, er habe für den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, gestimmt. Für die Republikaner sagte Trump und sagte eine „großartige Nacht“ voraus.

„Ja, das habe ich“, sagte Trump Reportern, als er gefragt wurde, ob er vor einem Wahllokal in Palm Beach, wo er abstimmte, seine Stimme DeSantis gegeben habe. „Ich denke, wir werden eine sehr tolle Nacht haben und es ist aufregend“, fügte er hinzu. Trump gab seine Stimme kurz nach 11:30 Uhr (Ortszeit) in Palm Beach ab, unweit von seinem Anwesen in Mar-a-Lago entfernt, wo er am Abend mit Dutzenden von Helfern, Verbündeten, und lokale Republikanern feiern will.

Er kam mit der ehemaligen First Lady Melania Trump und stellte sich kurz den Fragen der Reporter, nachdem er zuvor abgestimmt hatte. Die politische Zukunft des ehemaligen Präsidenten hängt vermutlich von den Ergebnissen der Zwischenwahlen ab. Große Verluste für von Trump unterstützte Kandidaten wären ganz sicher Hindernisse für seine Präsidentschaftskampagne 2024, die Trump vermutlich in einer Woche verkünden wird.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Ihm wird zugetraut, 2024 gegen Joe Biden anzutreten. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

In einer Rede am Sonnabend leistete sich Trump einen Seitenhieb auf den 44-jährigen DeSantis, indem er ihn als „Ron DeSanctimonious“ bezeichnete. „Sanctimonious“ heißt auf Deutsch scheinheilig. Beobachter in den USA werteten die konkurrierenden Auftritte in Florida am Sonntag als Zeichen einer wachsenden Spannung zwischen den zwei potenziell aussichtsreichen republikanischen Kandidaten für die Präsidentenwahl 2024.

