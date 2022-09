Trump scheitert vor US-Bundesgericht mit Klage gegen Clinton

Donald Trump ist mit einer Klage gegen seine ehemalige Präsidentschaftsrivalin Hillary Clinton vor Gericht gescheitert. Der Bundesrichter wies Trumps Behauptungen zu einer Russland-Untersuchung am Freitag zurück und richtete deutliche Worte an den ehemaligen US-Präsidenten.

Ein Bundesgericht in Florida hat die Klage von Ex-Präsident Donald Trump gegen seine demokratische Rivalin von 2016, Hillary Clinton, und führende Vertreter der US-Bundespolizei FBI abgewiesen. Der Richter wies Trumps Behauptungen zurück, die frühere Präsidentschaftskandidatin und Komplizen hätten „eine böswillige Verschwörung orchestriert, um offensichtlich falsche und schädliche Informationen zu verbreiten“. Im Detail ging es um mögliche Absprachen mit Russland bei Trumps Wahlkampagne in 2016.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

US-Bezirksrichter Donald Middlebrooks wurde in seiner Entscheidung am Donnerstag deutlich: Trumps Klage vom März weise eklatante strukturelle Mängel auf, erklärte er. Zudem sei seine Schilderung der Ereignisse unplausibel. Dem Ex-Präsidenten gehe es nicht darum, einen Rechtsschaden zu beheben. Er habe nur ein politisches Manifest präsentieren und seinen Unmut über all diejenigen äußern wollen, die sich ihm widersetzt hätten. „Dafür ist dieses Gericht nicht das geeignete Forum.“

In der Klage wurden Clinton und einige ihrer Topberater sowie der ehemalige FBI-Direktor James Comey und andere FBI-Vertreter genannt, die an der Untersuchung der Frage beteiligt waren, ob Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam 2016 Absprachen mit Russland trafen, um das Wahlergebnis zu beeinflussen. Ein Sonderbeauftragter des Justizministeriums stellte in einem Bericht von 2019 zwar Fehler des FBI in der Untersuchung fest. Er fand jedoch keine Beweise dafür, dass die Führungsspitze der Bundespolizei die Ermittlungen aus politischen Gründen einleitete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AP/RND