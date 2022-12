Trump und die Republikaner: die Komplizen eines Verfassungsfeindes

Russische Medien melden Explosionen auf Militärflugplätzen – offenbar drei Tote

In Russland wurden am Montag offenbar gleichzeitig zwei Militärflugplätze von Explosionen erschüttert. Wladimir Putin sei informiert, eine Stellungnahme gibt es bislang noch nicht, heißt es in Berichten. Kiew deutet eine Teilhabe an den Detonationen indes an. Erst am Sonntag versprach die Ukraine baldige Drohnentests.