Trump und seine Anklage: „Für die Medien ist das ein Spagat“

Die Anklage Donald Trumps wird in den US-Medien zum Spektakel – und erinnert an die Berichterstattung über den Wahlkampf 2016. Machen Journalisten denselben Fehler noch mal? Und was bedeutet das für die deutsche Medienlandschaft?

Es ist ein historischer Moment: Donald Trump ist in New York angeklagt worden – als erster Ex-Präsident der USA. Der Termin wurde zum Spektakel ohnegleichen. Schon die Anreise nach New York am Tag zuvor war ein Medienzirkus. Und der Tag der Anklageverlesung stand dem in nichts nach. Jeder Schritt des Ex-Präsidenten wurde mit etlichen Kameras und Livetickern begleitet, obwohl es inhaltlich nicht viel Neues gab.

Schon vor der Anklageerhebung entbrannte unter Fernsehteams ein Kampf um die begehrtesten Plätze vor dem Gerichtsgebäude. Reporterinnen und Reporter ließen sich in der Schlange von professionellen Linesittern vertreten, die ihnen über Stunden den Platz freihielten.

Die Wucht und der Umfang der Berichterstattung sind nicht überraschend. Denn sie erinnert an den US-Wahlkampf 2016. Damals provozierte Trump mit Anfeindungen und Falschbehauptungen. Jede Parole und jeder Tweet wurden zur Nachrichtenmeldung.

Kritik an Trump-Berichterstattung

Expertinnen und Experten waren sich damals einig: Die Medien haben Trumps „alternativen Fakten“ zu lange und zu viel Raum gegeben. Aufgrund einer „falsch verstandenen Neutralität“ in der Berichterstattung hätten sie Trump Sendezeit bereitgestellt und eine „offene Flanke“ geboten, um seine zweifelhaften Ansichten zu verbreiten, sagte der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen damals im WDR-Radio. Die kritische Einordnung habe gefehlt.

Wie ist die Lage jetzt, sieben Jahre später? Donald Trump steht mit seiner Anklage wieder auf der großen Medienbühne. Drohen Journalistinnen und Journalisten dieselben Fehler zu machen? Der Medienwissenschaftler Martin Emmer von der Freien Universität Berlin hält die aktuellen Berichte für teilweise überzogen. Er beobachte aber durchaus eine Entwicklung in der Berichterstattung, sagt er. Der Journalismus habe sich seitdem mit der Kritik auseinandergesetzt.

Medienwissenschaftler sieht Entwicklung

„Die Reflexion findet in den Medien oft schon statt. Die Metaebene wird mit einbezogen. Trump wird zum Beispiel mittlerweile eher indirekt zitiert. Diese Kontextualisierung von Fakten ist die zentrale Aufgabe des Journalismus“, erklärt Emmer im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Allerdings sagt er in Bezug auf die Themensetzung auch: „Für die Medien ist das ein Spagat: Sie kommen um das Thema nicht herum, aber können inhaltlich nicht viel Neues berichten. Dann bleibt nur die Eventberichterstattung.“ In den USA habe diese Art der Berichterstattung als Spektakel eine lange Tradition. „Ganze Fernsehsender haben sich darauf spezialisiert. Auch der True-Crime-Hype spielt mit rein.“

Parallelen zu deutschen Medien

In den USA gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie etwa in Deutschland, nicht. Stattdessen gebe es vor allem Medien, die von Werbeeinnahmen abhängig seien, erklärt Emmer. „Die aufmerksamkeitsheischende Berichterstattung ist dadurch weiter verbreitet.“ In Deutschland sei diese Art der Berichterstattung daher seltener.

Ex-Präsident Trump: „Anklage ist Beleidigung unseres Landes“ Nach der Rückkehr von seinem Gerichtstermin in New York hat Ex-US-Präsident Donald Trump eine kämpferische Rede vor seinen Anhängern in Florida gehalten. © Quelle: Reuters

Dennoch müssten sich auch hierzulande Journalistinnen und Journalisten fragen, ob es Sinn ergebe, „jede radikale oder antisemitische Äußerung zur Schlagzeile zu machen“. Natürlich herrsche dafür in Deutschland eine besondere Sensibilität. „Aber aus medialer Sicht ist das nicht ratsam, weil man abseitigen Gruppen große Reichweite gibt und sich die politische Agenda bestimmen lässt.“

Prozess wird sich lange hinziehen

Donald Trump wurde am Dienstag beim Gerichtstermin im Süden Manhattans unter großem Medieninteresse vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Anklagepunkte wurden verlesen. Kameras durften die Ereignisse im Gerichtssaal nicht live übertragen. Einige Journalistinnen und Journalisten waren zugelassen, durften aber nicht aus dem Saal Informationen absetzen.

Es geht um Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und die Präsidentschaftswahl 2016. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft dem Republikaner Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen vor. Trump plädierte in allen Anklagepunkten auf „nicht schuldig“.

Das weitere Prozedere nach der Anklageverlesung wird sich lange hinziehen. Trumps Anwälte könnten zunächst versuchen, die Vorgänge zu verzögern und einen Prozess noch zum Platzen zu bringen. Trump selbst soll erst am 4. Dezember wieder vor Gericht erscheinen.

Mit Material von dpa

