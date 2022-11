US-Justizminister ernennt Sonderermittler für Trump-Untersuchungen

Ein unabhängiger Sonderermittler soll die laufenden Untersuchungen rund um Ex-Präsident Donald Trump führen. Es geht um die in Trumps Privatanwesen gefundenen geheimen Regierungsdokumente und seine Verstrickung in die Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

US-Justizminister Merrick Garland hat einen Sonderermittler für zwei Untersuchungen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingesetzt. Dieser solle zum einen die Ermittlungen zu den in Trumps Privatanwesen gefunden Geheimdokumenten leiten, zum anderen wichtige Aspekte einer separaten Untersuchung zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und dem Versuch, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen, sagte Garland am Freitag. Den Posten übernehmen soll der langjährige Staatsanwalt Jack Smith, der zuletzt Chefankläger des Sondergerichts für das Kosovo in Den Haag war.

In bestimmten außergewöhnlichen Fällen liege es im öffentlichen Interesse, einen Sonderermittler zu ernennen, der die Untersuchungen unabhängig leite, sagte Garland zur Begründung. Angesichts der Tatsache, dass Trump eine erneute Präsidentschaftsbewerbung verkündet habe und der amtierende Präsident Joe Biden die allgemeine Absicht erklärt habe, erneut anzutreten, liege es in diesem Fall im öffentlichen Interesse, die Untersuchungen in die Hände eines unabhängigen Ermittlers zu legen. Garland sagte weiter, die Ermittler sollten sich in ihrer Arbeit alleine von Fakten und dem Gesetz leiten lassen.

Smith, er gilt als Unabhängiger, muss nach wie vor an Garland berichten, der letztlich entscheidet, ob es in einem der Fälle zu einer Anklage kommt oder nicht. Beobachter gehen davon aus, dass die Ermittlungen nach der Kongresswahl von vergangener Woche an Fahrt aufnehmen. Trump hatte erst am Dienstag angekündigt, auch 2024 wieder als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner ins Rennen gehen zu wollen. Vorher muss er sich aber noch in einer parteiinternen Vorwahl durchsetzen.

RND/AP/dpa