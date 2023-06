Trump verspricht seinen Anhängern: „Wir holen uns das Land zurück”

Telefonat mit Raisi

Macron warnt Iran vor Drohnenlieferung an Russland

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Iran aufgefordert, die militärische Unterstützung für Russland zu beenden. In einem Telefonat mit dem iranischen Amtskollegen Ebrahim Raisi habe Macron vor Drohnenlieferungen an Russland gewarnt, so der Präsident am Samstag.