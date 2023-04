„Es geht nicht nur um Schweigegeld“: Diese Anklagepunkte werden Donald Trump vorgeworfen

Ein historischer Moment: Donald Trump trifft am Strafgericht ein. Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA muss sich Trump in einem Strafverfahren verantworten.

Die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren US-Präsidenten Donald Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in New York mit. Der Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Storym Daniels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trump wies die Vorwürfe zurück, wie mehrere Medien berichteten. Er habe sich vor Gericht für „nicht schuldig“ erklärt. Die Staatsanwaltschaft entsiegelte am Dienstag in der Anhörung die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Trump. In der Anklageschrift sind Schweigegeldzahlungen in drei verschiedenen Fällen aufgeführt.

Trump und andere hätten systematisch versucht, negative Informationen über ihn zu identifizieren, zu kaufen und zu verbergen und so seine Wahlchancen zu erhöhen, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Trump habe große Anstrengungen unternommen, um all das zu verbergen, indem er Dutzende falscher Einträge in Geschäftsunterlagen vorgenommen habe. Unter den kriminellen Aktivitäten, die er zu verdecken versucht habe, seien auch Versuche, gegen Wahlgesetze zu verstoßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Hintergrund: Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 hatte Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen lassen. Sie hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Eine solche Zahlung an sich ist nicht illegal. Trump wird aber vorgeworfen, diese falsch verbucht zu haben.

Staatsanwalt Alvin Bragg sprach von einer Verschwörung durch Trump, mit der die Integrität der Wahl untergraben worden sei. In einer Pressekonferenz nach der Verlesung der Anklageschrift ging Bragg auf Details ein. Er sprach von einem „catch and kill scheme“. Darunter versteht man eine Intrige, bei der eine Person daran gehindert werden soll, Informationen öffentlich preiszugeben, die einer dritten Person schaden könnten. Bragg kündigte an, dass noch weitere Zeugen befragt werden. „Es geht nicht nur um die Zahlung des Schweigegelds“, stellte der Staatsanwalt mit Verweis auf die falschen Angaben in den Geschäftsunterlagen klar. „Wir können nicht zulassen, dass New Yorker Unternehmen ihre Aufzeichnungen manipulieren, um kriminelles Verhalten zu vertuschen.“

Trump stellt sich strafrechtlichem Verfahren in New York In New York City wurde im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels Anklage gegen Donald Trump erhoben. © Quelle: Reuters

Der Präsident war zuvor mit düsterer Miene in den Gerichtssaal geschritten und blickte dabei direkt in die TV-Kameras. Ein Statement gab er vor den wartenden Journalistinnen und Journalisten aber nicht ab. Und auch nach der Verlesung der Anklagepunkte, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wandte sich Trump nicht an die Öffentlichkeit.

Trumps Anwälte wiesen die Vorwürfe gegen ihren Mandanten nach dem Gerichtstermin gegenüber von Journalisten und Journalistinnen zurück. „Es ist traurig, und wir werden dagegen ankämpfen”, sagte einer seiner Anwälte, Todd Blanche, nach der Anklageverlesung. Es sei kein guter Tag. Über Trumps Gemütszustand sagte er: „Er ist frustriert, er ist verärgert, aber ich sage Ihnen was, er ist motiviert.” Das Gerichtsverfahren werde Trump nicht aufhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Abend (Ortszeit) ist eine Rede angekündigt. Diese soll Trump demnach in seinem Anwesen in Mar-a-Lago, Florida, halten. Dorthin machte sich Trump mit seiner Entourage unmittelbar nach dem Termin im New Yorker Gericht auf den Weg.

Die Bezirksanwaltschaft hatte die Anklage gegen Trump erst am vergangenen Donnerstag öffentlich gemacht, ohne dabei aber näher auf die Anklagepunkte einzugehen. Zur Anklageverlesung muss ein Beschuldigter persönlich erscheinen.

Trump hat bereits angekündigt, sich erneut um eine Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im November 2024 zu bewerben. Doch auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, würden gern ins Weiße Haus einziehen.

Richter Juan Merchan ermahnte Trump, keine Social-Media-Posts zu veröffentlichen, die Unruhen auslösen könnten. Er bezog sich damit ausdrücklich auf Trumps frühere kritische Äußerungen zu Staatsanwalt Bragg. Trump verließ das Gericht am Dienstag nach etwa zwei Stunden ohne Kommentar. Das nächste Mal wird er am 4. Dezember vor Gericht erwartet. Vorher gibt es unter anderem die Möglichkeit für die Verteidiger, Anträge zu stellen, und Zeit für die Staatsanwaltschaft, darauf zu reagieren. Die Anwälte baten darum, dass Trump am 4. Dezember nicht persönlich erscheinen müsse und nannten als Grund die teuren und aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen. „Es war fraglos ein riesiges Unterfangen für alle Beteiligten“, sagte Richter Juan Merchan, wies das Ersuchen jedoch vorerst ab. Trump würde wie jeder andere Angeklagte behandelt.

RND/dpa/AP/dad/scs