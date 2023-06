Trump vor Gericht: Miami vor dem Sturm?

Miami. Ex-Präsident Donald Trump muss sich an diesem Dienstag in einem historischen Prozess für seinen Umgang mit zum Teil streng geheimen Unterlagen aus seiner Zeit im Weißen Haus rechtfertigen. Die Stadt Miami bereitet sich unterdessen darauf vor, dass Zehntausende Trump-Anhänger zu Demonstrationen in die Stadt strömen könnten - dazu hatte Trump selbst aufgerufen. Ob der Protest friedlich bleibt, ist unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst in der vergangenen Woche hatte das US-Justizministerium das Strafverfahren gegen Trump eingeleitet – es ist die erste Anklage gegen einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten auf Bundesebene. Es geht darum, dass Trump stapelweise Kartons mit Dokumenten aus seiner Amtszeit in seinem Anwesen Mar-al-Lago in Florida hortete - darunter auch Verschlusssachen und streng geheime Dokumente. Die Forderung der Behörden nach Herausgabe der Unterlagen seien ignoriert worden. Stattdessen habe es sogar Anweisungen Trumps an sein Personal gegeben, die Kartons zu verstecken. Erst bei einer Durchsuchung der US-amerikanischen Bundespolizei FBI im August 2022 wurden die Dokumente dann gefunden.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - jeden zweiten Dienstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Anklage des Justizministeriums umfasst 37 Punkte. Es steht im Raum, dass Donald Trump die nationale Sicherheit des Landes gefährdet haben könnte. Im Falle einer Verurteilung wegen Verstößen gegen das Espionage Act genannte US-Bundesgesetz könnte Trump somit eine lange Haftstrafe drohen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trump ruft Anhänger zu Protesten auf

Der Ex-Präsident will die Anklage offenbar nicht auf sich sitzen lassen und lässt es auf einen Prozess ankommen. Seine Anhänger rief Trump auf, zahlreich zu einem geplanten Protest vor dem Gerichtsgebäude in Miami zu erscheinen. „Wir brauchen jetzt Stärke in unserem Land“, erklärte er in einem Interview mit seinem Berater Roger Stone im Sender WABC Radio. „Und sie müssen rausgehen und sie müssen friedlich protestieren. Sie müssen raus.“

Trumps Appell findet offenbar Gehör. Anhänger planten, aus anderen Teilen Floridas mit Bussen nach Miami zu fahren. Bereits am Montag waren im US-Fernsehen Aufnahmen zu sehen, die zeigten, wie Trump-Fans ihrem Idol vom Straßenrand aus zujubelten. Immer mit dabei: Viele Fahnen („Make America Great Again“), Trump-Shirts und reich mit der US-Flagge geschmückte Geländewagen. Am Nachmittag (Ortszeit) war Trump im Süden des Bundesstaats gelandet und mit einem schwarzen Geländewagen weitergefahren - offenbar zu einem Treffen mit seinen Beratern.

Auf Twitter waren am Dienstag erste Eindrücke der Protestler zu sehen. Der in den USA prominente Homeshopping-Moderator und Trump-Unterstützer John Creamans teilte Eindrücke eines langen Autokorsos, der unter Hupen durch die Stadt fuhr. „Dienstag könnte ein sehr interessanter Tag werden“, schrieb er dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Proteste möglicherweise nicht friedlich ausfallen könnten, zeigt das Video eines weiteren Users. Darin ist ein Zusammenstoß zwischen einem Trump-Anhänger und einem Gegner des ehemaligen US-Präsidenten zu sehen. „Du bist kein Amerikaner. Verschwinde von hier – ich erwürge deinen sch*** Arsch“, ruft der Trump-Anhänger dem Schwarzen zu. Während der Auseinandersetzung scharen sich Dutzende Journalisten um die Männer, letztendlich schreitet die Polizei ein.

„T-Online“-Korrespondent Patrick Decker zeigt den Mann namens Patrick Decker ebenfalls in einem Tweet. Er verkaufe gegenüber von Trumps Hotelkomplex Devotionalien, heißt es. Er rühme sich, dass „sein Sohn sei bei den rechtsextremistischen Proud Boys“ sei und „würde morgen aufpassen, dass die Antifa in Miami nicht randaliere.“

Miamis Bürgermeister Francis Suarez erklärte unterdessen, seine Stadt sei bereit. Miamis Polizeichef Manuel Morales sagte, ins Zentrum könnten bis zu 50.000 Demonstranten strömen. Je nach Größe der Menge werde die Stadt den Verkehr umleiten oder womöglich Straßen sperren. „Täuschen Sie sich da mal nicht“, ergänzte Morales. „Wir nehmen dieses Event extrem ernst. Wir wissen, dass es ein Potenzial gibt, dass sich die Dinge zum Schlechten wenden, aber das wäre nicht die Miami-Art.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/ag/AP