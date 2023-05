„Eine Schande“: Trump schimpft über Jury-Entscheidung

Washington. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung einer New Yorker Geschworenenjury gegen ihn im Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff scharf kritisiert. „Dieses Urteil ist eine Schande“, schrieb Trump am Dienstag auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Es handele sich um eine Fortsetzung der „größten Hexenjagd aller Zeiten“, schrieb der aktuelle Präsidentschaftsbewerber.

Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist. Donald Trump via Twitter

„Ich habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau ist“, erklärte er mit Blick auf die Klägerin E. Jean Carroll, die ihm vorgeworfen hatte, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump hatte die Anschuldigungen von Anfang an zurückgewiesen.

Die Anwältin der Autorin E. Jean Carroll hat den Ausgang des Zivilverfahrens begrüßt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Roberta Kaplan am Dienstag beim Verlassen des Gerichtsgebäudes in New York an der Seite ihrer Mandantin. Caroll selbst äußerte sich vor dem Gerichtsgebäude nicht. Sie hatte Trump vorgeworfen, sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump hatte die Anschuldigungen von Anfang an zurückgewiesen.

Die Republikanerin Liz Cheney hat in einem Fernsehwerbespot eindringlich vor Ex-Präsident Donald Trump gewarnt. „Donald Trump hat bewiesen, dass er für das Amt ungeeignet ist. Er ist ein Risiko, das Amerika nie wieder eingehen kann“, sagt die Politikerin darin. In dem Video werden Bilder der Stürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 gezeigt. Cheney selbst ist in dem Clip nicht zu sehen, hat aber den Text eingesprochen.

Warnt in einem Fernsehwerbespot eindringlich vor Ex-Präsident Donald Trump: die Republikanerin Liz Cheney. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Die erzkonservative Politikerin gilt als lauteste Trump-Kritikerin unter den Republikanern. Dafür hat sie einen hohen Preis gezahlt. Sie verlor ihre Führungsrolle innerhalb der Partei und schließlich auch ihren Sitz im Repräsentantenhaus.

Gefahr für die Demokratie

Im Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol nahm sie eine führende Rolle ein und warnte immer wieder davor, dass von Trump eine Gefahr für die Demokratie ausgehe. In der Vergangenheit hat Cheney sich offen für eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 gezeigt.

Der Werbespot sollte nun rund um eine Sendung des Senders CNN mit Trump am Mittwoch gezeigt werden. Darin will Trump unter anderem Fragen von Anhängerinnen und Anhängern der Republikaner beantworten. Es ist das erste Mal seit geraumer Zeit, dass Trump in einer CNN-Sendung auftritt. Der Ex-Präsident schimpft in der Regel lautstark über den als eher liberal geltenden Sender. Trump will bei der Präsidentenwahl 2024 noch einmal als Kanidat der Republikaner antreten. Dafür muss er aber erst bei den innerparteilichen Vorwahlen bestehen - in Umfragen liegt er bisher vorn.

Ted Lieu, ein demokratischer Abgeordneter, der für Kalifornien im Repräsentantenhaus sitzt, twitterte: „Heute haben wir gelernt, dass Donald Trump ein Monster ist.“

Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.

