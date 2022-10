Trump will nicht zurück zu Twitter: „Ich mag Elon, aber ich bleibe bei Truth“

Experte sieht Russlands Offensivfähigkeit gebrochen – Selenskyj erwartet mehr russische Soldaten

Russland hat das Ende der Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten verkündet, dennoch sehen Militärexperten die russischen Streitkräfte in der Ukraine vor großen Problemen. Sie seien in desolatem Zustand und kaum zu offensiven Aktionen in der Lage. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, dass Moskau deshalb einfach noch mehr Soldaten schicken wird.