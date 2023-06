﻿Trumps Ex‑Vize Mike Pence fordert den Chef heraus und hofft auf Gottes Hilfe

Konsequenz aus dem Fall Brokstedt

Kommt schon bald ein Waffenverbot in Bahnhöfen und Zügen?

Schleswig-Holstein und Hamburg fordern mehr Sicherheit in Zügen und Bahnhöfen. Als Reaktion auf die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug in Brokstedt soll es um ein Waffenverbot gehen.