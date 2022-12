Könnten Trumps Steuerunterlagen seine Präsidentschaftskandidatur verhindern?

Was ukrainische Ärzte in Deutschland über die Versorgung von Kriegsverletzten lernen

Besonders Verbrennungen gehören seit dem Krieg in der Ukraine zum Alltag der Ärztinnen und Ärzte. Insgesamt 40 von ihnen hospitieren nun an Kliniken in Deutschland, um eine bessere Versorgung der Kriegsversehrten zu lernen. Wenn sie zurückkehren, fehlt es ihnen zwar nicht an Expertise, dafür aber an anderen grundlegenden Dingen.