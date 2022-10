Rishi Sunak zum neuen britischen Premierminister gewählt

Der frühere Finanzminister Rishi Sunak ist am Montag zum Nachfolger der scheidenden Premierministerin Liz Truss gewählt worden. Laut seiner Kampagnenchefs erreichte Sunak mehr als 200 der notwendigen 100 Stimmen der Abgeordneten des Unterhauses und entschied so das Rennen um den Premierministerposten für sich. Ex-Regierungschef Boris Johnson machte am Sonntag den Weg für den 42-jährigen Sunak frei, indem er selbst eine erneute Bewerbung um die Führung der regierenden konservativen Partei ausschloss. Er habe zwar den nötigen Rückhalt von mehr als 100 Abgeordneten für eine Kandidatur, werde aber nicht bei der Abstimmung der Fraktion um die Nachfolge von Truss antreten, erklärte Johnson.

Sunak wolle das Land mit „Integrität und Professionalität“ durch die Krise führen, schrieb der 47-Jährige auf Twitter, als er am Sonntag seine Kandidatur offiziell machte. Bis Montagnachmittag (15 Uhr MESZ) konnten die Kandidaten ins Rennen gehen. Chancen auf das Amt hatte jedoch nur, wer den Rückhalt von 100 Abgeordneten der Tory-Fraktion für sich beanspruchen konnte. Neben Sunak kandidierte noch die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt, die bis 15 Uhr über 90 Abgeordnete hinter sich vereinen konnte. Sie stieg kurz vor offiziellen Verkündigung der Zahlen aus dem Rennen aus.

Unter Johnson hatte Sunak das Amt des Schatzkanzlers bekleidet und die angeschlagene britische Wirtschaft durch die Corona-Pandemie gesteuert. Im Juli war er aus Protest gegen den skandalumwitterten Johnson zurückgetreten. Bald darauf gab Johnson unter dem Druck weiterer Abgänge aus seinem Kabinett selbst auf.

Boris Johnson verzichtet auf erneute Kandidatur zum Premierminister Boris Johnson sagte, dass ihm sei klar geworden sei, dass er nicht regieren könne, wenn er keine geeinte Partei im Parlament hinter sich habe. © Quelle: Reuters

Im Nachfolgerennen um Partei- und Regierungsspitze kamen Sunak und Truss in die Endrunde. In Debatten kritisierte er Truss‘ Versprechen sofortiger Steuerkürzungen als fahrlässige „Märchen“ und erklärte, dass zunächst die galoppierende Inflation unter Kontrolle gebracht werden müsse. Die Tory-Wähler entschieden sich am Ende für Truss, doch sollte Sunak Recht behalten. Das dürfte ihm jetzt zugutekommen. Die ungedeckten Steuerpläne von Truss und ihrem später geschassten Schatzkanzler Kwasi Kwarteng stifteten im September Chaos an den Finanzmärkten. Truss hatte am vergangenen Donnerstag nach sechs Wochen im Amt angesichts ihrer gescheiterten Finanz- und Wirtschaftspolitik und ihres massiven Autoritätsverlusts bei den regierenden Tories hingeworfen.

Schon bald kamen Gerüchte auf, Johnson könnte als Nachfolger seiner Nachfolgerin antreten. Tatsächlich flog der Ex-Premier aus einem Karibik-Urlaub zurück, warb um Unterstützung von Tory-Kollegen im Unterhaus und suchte das Gespräch mit Sunak und Mordaunt.

Er könne auf den Rückhalt von 102 Kollegen zählen, womit er über der Schwelle von mindestens 100 Unterschriften von Tory-Abgeordneten für eine Zulassung zur parteiinternen Wahl liege, teilte Johnson mit. Doch da Sunak weit mehr Unterstützer hinter sich habe, sei er zum Schluss gekommen, dass „man nicht regieren kann, wenn man nicht eine geeinte Partei im Parlament hat“, erklärte Johnson.

Der frühere Premier ergänzte, er sehe sich dennoch „gut aufgestellt“, für die Konservativen bei der nächsten Unterhauswahl 2024 einen Sieg einzufahren. Auch bei einer Abstimmung unter Parteimitgliedern hätte er sich vermutlich gegen seine Rivalen durchgesetzt, behauptete Johnson. Doch sei er in den vergangenen Tagen traurigerweise zur Erkenntnis gelangt, dass das „schlicht nicht das Richtige wäre“. Daher sei es das Beste, sich nicht nominieren zu lassen, sondern jene Person zu unterstützen, die letztlich reüssieren werde. Ein späteres Comeback schloss Johnson gleichwohl nicht aus. „Ich glaube, dass ich viel zu bieten habe, aber ich fürchte, dass dies schlicht nicht die richtige Zeit ist.“

