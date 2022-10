Tübinger OB-Wahl: Boris Palmer liegt laut ersten Auszählungen deutlich vorn

Nach Auszählungen der ersten Wahllokale hat Boris Palmer die OB-Wahl in Tübingen deutlich gewonnen. Er trat als unabhängiger Kandidat an.

Stuttgart. Boris Palmer liegt bei der Tübinger Oberbürgermeisterwahl nach den ersten ausgezählten Stimmen deutlich vorn. Nach Auszählung der ersten 16 von insgesamt 74 Wahllokalen erzielte er am Sonntagabend eine absolute Mehrheit. Zuletzt lag er bei 53,8 Prozent der Stimmen - das ist ein vorläufiger Stand. Palmer ist seit 16 Jahren Stadtoberhaupt in Tübingen und trat als unabhängiger Kandidat an. Seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruht bis Ende 2023 wegen Streits um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe. Seine größten Konkurrentinnen bei der Wahl sind Ulrike Baumgärtner (Grüne) und Sofie Geisel (SPD, von der FDP unterstützt).

Palmer machte mit einem ungewöhnlichen Aufruf Wahlkampf: Er bot sich als Gast für eine Grillparty an. Auf seinem Youtube-Kanal veröffentlichte er einen Beitrag, in dem Grillgut auf einer Gartenparty verkohlt. Ein Gast fragt: „Was machen wir jetzt?“. In der nächsten Einstellung sitzt Palmer auf einem Grill und sagt: „Grill den OB.“ Mit der Aktion wirbt er darum, ab dem 8. August zu Grillpartys eingeladen zu werden. „Ihr feiert eine Grillparty mit über 15 Gästen, perfekt. Ladet Oberbürgermeister Boris Palmer zu euch ein und löchert ihn mit Fragen“, sagt eine Frauenstimme im Hintergrund. Palmer schreibt unter dem Clip: „Als Dankeschön für die Einladung bringe ich einen Kasten Freistil Bier mit.“

RND/dpa