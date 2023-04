Gesundheitliche Probleme: Erdogan legt Wahlkampfpause ein

Nach der plötzlichen Unterbrechung eines Fernsehinterviews wegen Bauchbeschwerden hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch eine Wahlkampfpause bekannt gegeben. Er erhole sich auf ärztlichen Rat hin zu Hause, teilte er am Mittwoch bei Twitter mit. Erdogan hätte am Mittwoch mehrere Städte besuchen sollen. Er sagte, dass Vizepräsident Fuat Oktay ihn bei den Veranstaltungen vertreten werde. Am morgigen Donnerstag werde er wieder seinen Aufgaben nachkommen.

Am Dienstagabend war Erdogan live von den türkischen Sendern Ülke TV und Kanal 7 inter­viewt worden. Das Programm wurde überraschend unterbrochen. Als das Interview rund 20 Minuten später weiterging, sagte Erdogan, er habe sich im Wahlkampf eine schwere Magen-Darm-Grippe zugezogen. Er entschuldigte sich für die Unterbrechung.

Erdogan tritt bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai für eine dritte Amtszeit an. Er hat mitunter drei oder mehr Wahlkampfveranstaltungen pro Tag absolviert. In Umfragen liegt sein stärkster Herausforderer, Kemal Kilicdaroglu von der Mitte-links-Opposition, leicht vorn.

