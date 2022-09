Der türkische Staatspräsident Erdogan verkündete am Donnerstagabend, dass Behörden ein ranghohes Mitglied des Islamischen Staat festgenommen haben. Bei dem Extremisten handelt es sich um den unter seinem Kampfnamen bekannten Abu Seid.

Die türkischen Behörden haben nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ein ranghohes Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat gefangen genommen. Bei dem Extremisten handele es sich um Baschar Hattab Ghasal al-Smaidai, der auch unter dem Kampfnamen Abu Seid bekannt sei, sagte Erdogan am Donnerstagabend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gefangennahme gehe auf eine gemeinsame Operation von Polizei und türkischem Geheimdienst zurück, die seine Verbindungen in Syrien und Istanbul überwacht hätten. Bei ihnen seien Hinweise eingegangen, dass der Gesuchte illegal in die Türkei einreisen würde, sagte der Präsident nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Zum Zeitpunkt des Einsatzes äußerte er sich nicht. Al-Smaidai wurde nach einem Verhör an die Justizbehörden übergeben.

RND/AP