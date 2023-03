Kemal Kilicdaroglu: Kann der „türkische Gandhi“ gegen Erdogan gewinnen?

Der Mitte-links-Politiker Kemal Kilicdaroglu tritt bei der türkischen Präsidentenwahl Mitte Mai gegen den amtierenden Staatschef Recep Tayyip Erdogan an. Der 74-Jährige galt lange als ein schwacher Herausforderer. Aber jetzt zeigen Meinungsumfragen ein ganz anderes Bild.

Kemal Kilicdaroglu kündigt seine Präsidentschaftskandidatur an.

Ankara. Es war eine schwere Geburt. Nach monatelangem Streit nominierten sechs türkische Oppositionsparteien Anfang März Kemal Kilicdaroglu zum gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentenwahl am 14. Mai. Der 74-jährige Kilicdaroglu ist seit 13 Jahren Vorsitzender der größten Oppositionspartei CHP. Jetzt hofft er, Recep Tayyip Erdogan als Staatschef abzulösen. „Wir stehen kurz davor, den Tyrannen vom Thron zu stürzen“, sagte Kilicdaroglu nach seiner Nominierung. „Gemeinsam werden wir diesen Wahnsinn beenden.“

Seit 20 Jahren bestimmt Erdogan die Geschicke der Türkei, zunächst als Premierminister und seit 2014 als Präsident mit einer Machtfülle, wie sie kein anderer westlicher Staatschef besitzt. Noch nie hat der 69-Jährige eine Wahl verloren. Aber jetzt ist der „Sultan“, wie ihn Kritiker wegen seines zunehmend selbstherrlichen Machtgebarens spöttisch nennen, in der Defensive. Die Inflation treibt immer mehr türkische Mittelstandsfamilien in die Armut, die Armen stürzt sie noch tiefer ins Elend. Mit seinem chaotischen Krisenmanagement nach der Erdbebenkatastrophe von Anfang Februar hat sich der Staatschef in den Augen vieler blamiert.

Erdogan setzt Wahlen in der Türkei offiziell für 14. Mai an Die Wahlen werden damit rund drei Monate nach den schweren Erdbeben und etwa einen Monat früher als zunächst gedacht erfolgen. © Quelle: Reuters

Kilicdaroglu gilt als schwacher Erdogan-Herausforderer – doch Umfragen malen ein anderes Bild

Kilicdaroglu könnte von Erdogans Schwäche profitieren. Dabei galt er selbst lange als kraftloser Herausforderer. Ihm fehlen das Charisma und die demagogischen Talente, mit denen Erdogan auftrumpft. Er gehört der religiösen Minderheit der Alewiten an, die wegen ihrer liberalen Auslegung des Islam von strenggläubigen Sunniten wie Erdogan verachtet werden. Überdies scheint Kilicdaroglu mit seinen 74 Jahren nicht gerade jenen Neubeginn zu verkörpern, den viele Oppositionelle in der Türkei herbeisehnen. Den populären CHP-Bürgermeistern von Istanbul und Ankara, Ekrem Imamoglu und Mansur Yavas, die ebenfalls als Kandidaten gehandelt wurden, bescheinigten die Demoskopen wesentlich bessere Chancen. Doch der beharrliche Kilicdaroglu setzte sich schließlich durch.

Und nun melden die Meinungsforscher einen überraschenden Stimmungswandel. Noch Ende Februar kam Kilicdaroglu in einer Umfrage des Instituts Areda nur auf magere 21,7 Prozent, Erdogan hingegen lag bei 49,8 Prozent. Seit der Nominierung des CHP-Chefs zum gemeinsamen Oppositionskandidaten hat sich das Bild komplett gewandelt. Das Meinungsforschungsinstitut Aksoy prognostiziert für Kilicdaroglu nun 55,6 Prozent. Die Demoskopen des Instituts Piar sehen ihn sogar bei 57,1 Prozent. Erdogan kommt in den jüngsten Erhebungen dagegen nur noch auf 43 bis 44 Prozent.

Wer ist der türkische Präsidentschaftskandidat Kemal Kilicdaroglu?

Wer ist dieser Mann, der es sich zutraut, den allmächtigen Erdogan zu besiegen? Kilicdaroglu wuchs im osttürkischen Tunceli als eines von sieben Kindern einer Beamtenfamilie auf. Er studierte Wirtschaft und Verwaltungswissenschaften, bevor er in Ankara Beamter im Finanzministerium und später Generaldirektor der staatlichen Sozialversicherungsanstalt wurde. Erst mit 54 ging er in die Politik und wurde 2002 für die sozialdemokratisch geprägte CHP ins Parlament gewählt.

Er ist nett und sehr ruhig, ein bisschen zu ruhig. Man kann nicht mal einen richtigen Streit mit ihm haben. Selvi Kilicdaroglu, Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten

Manche sprechen von Kilicdaroglu jetzt als dem „neuen Kemal“, in Anspielung auf den Republik- und CHP-Gründer Mustafa Kemal, den späteren Atatürk. Andere sehen in ihm einen „türkischen Gandhi“, wegen einer entfernten äußerlichen Ähnlichkeit mit dem Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, aber auch wegen seiner Besonnenheit und des Sanftmuts, den er auszustrahlen scheint.

„Er ist nett und sehr ruhig, ein bisschen zu ruhig“, sagt Kilicdaroglus Frau Selvi über ihren Mann. Er werde nie laut, „man kann nicht mal einen richtigen Streit mit ihm haben“. Aber wenn nötig, findet Kilicdaroglu deutliche Worte. Erdogan bezeichnet er ungeniert als „Diktator“.

Kemal Kilicdaroglu, Präsidentschaftskandidat in der Türkei, und seine Ehefrau Selvi Kilicdaroglu sitzen während eines Stromausfalls in Ankara im April 2021 in ihrer spärlich beleuchteten Wohnung. © Quelle: IMAGO/Depo Photos

Und Kilicdaroglu zeigt Einsatz: 2017 wanderte der damals 69-Jährige an der Spitze eines „Gerechtigkeitsmarsches“ 450 Kilometer von Ankara nach Istanbul. Der Kampf gegen die Korruption, dem er sich schon als Beamter verschrieben hatte, zieht sich wie ein roter Faden durch seine politische Karriere.

Kilicdaroglu, der 1994 mit dem Ehrentitel „Beamter des Jahres“ ausgezeichnet wurde, gilt als ehrlich, zuverlässig und integer – Eigenschaften, die in der türkischen Politik nicht häufig anzutreffen sind. Er pflegt einen bescheidenen Lebensstil, im Gegensatz zu Erdogans Sucht nach Prunk und Prachtentfaltung. Videobotschaften für seine Anhänger und Anhängerinnen zeichnet Kilicdaroglu manchmal in seiner Wohnküche auf. Dort sieht es mit altmodischen Möbeln und antiquierten Hausgeräten so aus wie bei den meisten türkischen Durchschnittsfamilien.

Am Sitz der türkischen Oppositionspartei CHP ist ein Banner des Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilicdaroglu zu sehen. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Die Opposition will Erdogans Präsidialsystem abschaffen

Die Oppositionsparteien haben sich darauf geeinigt, im Fall ihres Wahlsiegs das von Erdogan eingeführte Präsidialsystem abzuschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückzukehren. Sie wollen die Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellen und die Achtung der Bürgerrechte durchsetzen. Kilicdaroglu verspricht auch die Freilassung der beiden prominentesten politischen Gefangenen der Türkei, des Bürgerrechtlers Osman Kavala und des Kurdenpolitikers Selahattin Demirtas.

Die Kurdenpartei HDP, gegen die ein Verbotsverfahren läuft, hat bereits angedeutet, dass sie Kilicdaroglu bei der Präsidentenwahl unterstützen wird. Die HDP liegt in den Umfragen bei gut 11 Prozent. Ihre Anhängerinnen und Anhänger gelten als Königsmacher bei der Präsidentenwahl. Auch für die gleichzeitig stattfindende Parlamentswahl prognostizieren die Demoskopen einen Sieg der Oppositionsallianz.

Kilicdaroglu kann also gewinnen. Die Frage ist: Kann Erdogan verlieren? Eine Wahlniederlage würde für ihn nicht nur den Verlust der Macht bedeuten. Die Opposition will Erdogan und seine Clique wegen Korruption und Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen. Oppositionelle rechnen deshalb damit, dass Erdogan alle Mittel nutzen wird, um an der Macht zu bleiben. Als Staatschef kontrolliert er den Sicherheitsapparat, die öffentliche Verwaltung, die Justiz und nicht zuletzt über 90 Prozent der Medien. Seine Leute sitzen an den Schaltstellen der Macht. Vor diesem Hintergrund ist ungewiss, wie fair der Wahlkampf und wie regulär die Abstimmung überhaupt ablaufen werden.