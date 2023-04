Mehr als 100 Menschen in der Türkei festgenommen – auch Politiker betroffen

Kamera auf dem Schulhof

Vandalismus: Videoüberwachung an der Vicelinschule in Neumünster

Mehr als 30 Anzeigen gegen unbekannt, 15 000 Euro allein an Glasschäden – das ist die traurige Bilanz des vergangenen Jahres für Vandalismus an der Vicelinschule in Neumünster. Nun soll eine Videoüberwachung potenzielle Täter abschrecken.