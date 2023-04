Türkei produziert eigenen Elektro-SUV: Erdogans neues Auto

„Anadolu Rot“ für die Dame, „Gemlik Blau“ für den Herrn: Vor dem Präsidentenpalast in Ankara nahmen am Montag der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seine Gattin Emine die beiden ersten Exemplare des TOGG T10X in Empfang, eines in der Türkei entwickelten und produzierten vollelektrischen SUV. „Heute geht ein 60 Jahre alter Traum in Erfüllung“, sagte Erdogan. Das war eine Anspielung auf das Jahr 1961. Damals präsentierte die Türkei ihre erste Eigenentwicklung, den PKW Devrim, der aber nie in Serie ging. Diesmal soll es klappen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20.000 Exemplare des mittelgroßen Elektro-SUV sollen in diesem Jahr produziert werden. Davon gehen 8000 an Behörden sowie eigene Mitarbeiter, Nur 12.000 kommen zunächst in den freien Verkauf. 177.400 Käufer haben sich gegen eine Anzahlung von umgerechnet 3000 Euro bereits auf die Warteliste setzen lassen. Wegen der großen Nachfrage werden die Fahrzeuge verlost. Später soll die Jahresproduktion auf 100.000 Fahrzeuge steigen.

Erst 12.000 Autos werden unter Interessenten verlost

Einzelradaufhängung, zahlreiche Assistenzsysteme, Sprachsteuerung, fünf Sterne beim EuroNCAP-Chrashtest: Technisch ist der TOGG auf der Höhe der Zeit. Der Export soll 2024 anlaufen. Mit seinem barocken Design und viel Chrom zielt das Auto aber vor allem auf den Geschmack einheimischer Käufer. Sie müssen, je nach Version, umgerechnet 45.300 bis 58.100 Euro bezahlen. Damit kostet der TOGG nicht weniger als ein VW ID.4 oder ein Tesla Model Y. Um die Marktchancen des TOGG zu verbessern, hat die Regierung jetzt die Einfuhrsteuern für chinesische Elektroautos um 40 Prozent erhöht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine vor dem Präsidentenpalast mit dem neuen Togg-Elektro-SUV. © Quelle: IMAGO/APAimages

Die Reichweite des TOGG liegt, je nach Batteriegröße, zwischen 314 und 523 Kilometer – auf dem Papier. Auf der Straße dürften es eher weniger sein. Das ist ein Problem, denn in der Türkei gibt es außerhalb der Großstädte bisher nur sehr wenige Ladestationen.

Bislang montiert die türkische Automobilindustrie – jetzt produziert sie auch

Die türkische Automobilindustrie ist die wichtigste Exportbranche des Landes. Sie produziert aber bisher keine eigenen Modelle, sondern montiert Fahrzeuge ausländischer Marken wie Ford, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai, Mercedes und MAN. Der TOGG ist seit dem glücklosen Devrim die erste Eigenentwicklung. Allerdings kommen noch 49 Prozent der Komponenten aus dem Ausland.

Beliebte Urlaubsfähre transportiert jetzt Teslas: Was steckt hinter dem geheimen Einsatz? Das Schiff „Tom Sawyer“ fehlt gerade im Liniennetz der Lübecker Fährgesellschaft TT Line. Statt zwischen Deutschland und Schweden pendelt sie aktuell zwischen Belgien und Schweden. Dahinter steckt ein Spezialauftrag für den US-Autobauers Tesla. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Erdogan ist das neue Auto ein Knüller im Wahlkampf. Sechs Wochen vor der Präsidentenwahl soll der TOGG die Leistungsfähigkeit der türkischen Wirtschaft demonstrieren. „Der TOGG symbolisiert das globale Ansehen unseres Landes“, sagte Erdogan bei der Fahrzeugübergabe.

Wie häufig er den TOGG benutzen wird, ist ungewiss. Erdogan lässt sich normalerweise in einem Mercedes Maybach umherfahren. Der türkische Präsident besitzt eine ganze Flotte dieser gepanzerten Staatskarossen, die er auf Auslandsreisen extra einfliegen lässt. So glaubt er sich auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin.