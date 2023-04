In der türkischen Hauptstadt Istanbul sind unweit der Zentrale der Oppositionspartei CHP mehrere Schüsse abgefeuert worden. Die Provinzvorsitzende Canan Kaftancioglu erklärte, der Angriff habe sich gegen den Parteisitz gerichtet, sie sprach von einem „bewaffneten Angriff“.

Blick auf die "Brücke der Märtyrer des 15. Juli" in Istanbul (Archivbild)

„Bewaffneter Angriff“: Schüsse an Zentrale von Oppositionspartei in Istanbul

Istanbul. Rund fünf Wochen vor den Wahlen in der Türkei haben Unbekannte nahe der Zentrale der größten Oppositionspartei CHP in Istanbul Schüsse abgefeuert. Die CHP-Provinzvorsitzende Canan Kaftancioglu berichtete am Donnerstag auf Twitter von einem „bewaffneten Angriff“, der sich mutmaßlich gegen den Parteisitz gerichtet habe. Nach Angaben eines Polizeibeamten und eines Wachmanns seien sechs bis sieben Schüsse abgefeuert worden. Das Gebäude sei aber nicht getroffen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das Istanbuler Gouverneursamt teilte mit, man habe Überwachungskameras ausgewertet und festgestellt, dass Unbekannte auf einer nahe gelegenen Autobahn aus einem Fahrzeug in die Luft geschossen hätten. Zwei Patronenhülsen seien gefunden worden. Die Ermittlungen dauerten an.

Eine Woche zuvor hatten Geschosse das Büro der mit der CHP verbündeten Oppositionspartei Iyi in Istanbul getroffen. Die Regierung gab später bekannt, es habe sich um fehlgeleitete Schüsse eines Wachmanns gehandelt, der einen Dieb gejagt habe. Die Chefin der Iyi-Partei, Meral Aksener, wertete den Vorfall dagegen als Drohung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen finden am 14. Mai statt. Ein Oppositionsbündnis aus sechs Parteien hat mit ihrem gemeinsamen Kandidaten Kemal Kilicdaroglu Umfragen zufolge gute Chancen, Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abzulösen.

RND/dpa