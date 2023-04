„Bewaffneter Angriff“: Schüsse an Zentrale von Oppositionspartei in Istanbul

Kostenfrei bis 11:24 Uhr lesen

Gefahr für Sicherheit

Riss in Hausfassade: Ringstraße in Kiel teilweise gesperrt

Ein Riss in einer Hausfassade hat in Kiel zu einer Sperrung der Ringstraße geführt. Bei Arbeiten an der Fassade war am Donnerstag ein Schaden entdeckt worden. Zur Sicherheit wurde die Straße gesperrt.