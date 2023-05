Der Königsmacher

Hannover. Gänzlich überraschend kommt seine neue Rolle für Sinan Ogan zumindest nicht. Wen er denn wohl im Falle einer Stichwahl um das türkische Präsidentenamt unterstützen würde, fragten Journalisten den 55-Jährigen in einer Hintergrundrunde vor der ersten Runde der Wahl - und da gab sich der nationalistische Politiker zumindest vordergründig offen. „Wir werden uns ihre nationale Haltung und Kompetenz ansehen“, kündigte Ogan an. Dann werde er prüfen, „ob sie mit dem Terrorismus in Verbindung stehen“. Schließlich, versprach er, werde er „mit gesundem Menschenverstand entscheiden“.

Ogan, so viel konnte man da bereits sagen, beherrscht ein wichtige politische Kunst vor Wahlen: Sich einerseits nicht festzulegen - und andererseits bereits den politischen Preis für eine Unterstützung zu signalisieren.

Erdogan oder Kilicdaroglu? Stichwahl in der Türkei soll Entscheidung bringen Auf dem Balkon seines Parteigebäudes in Ankara gab sich Erdogan am frühen Montagmorgen siegessicher. © Quelle: Reuters

Sinan Ogan: Im Streit aus der MHP geschieden

Jedenfalls ist Ogan jetzt genau in der Lage, die zuvor noch ein bloßes Gedankenspiel schien: Als Drittplatzierter in der ersten Runde der türkischen Präsidentschaftswahl liegt der unabhängige Kandidat mit 5,2 Prozent der Stimmen zwar weit hinter dem amtierenden Recep Tayyip Erdogan (49,4 Prozent) und dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu (45,0 Prozent) - doch in der zweiten Runde am 28. Mai könnten seine Stimmen nun den Ausschlag geben: Eine Empfehlung, nun für Erdogan zu stimmen, dürfte dem amtierenden Präsidenten fast sicher eine weitere Amtszeit bescheren. Eine Empfehlung für Kilicdaroglu wiederum würden dessen Chancen zumindest deutlich verbessern.

Doch wer ist nun dieser Sinan Ogan? Auch für politische Beobachter in der Türkei war er bis vor Kurzem jedenfalls eine eher randständige Figur. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler war bis 2015 Mitglied der ultranationalistischen MHP, dem Koalitionspartner von Erdogans AKP in der Nationalversammlung, und schied dann im Streit um das Verhältnis eben zur AKP nach einem Gerichtsverfahren 2017 endgültig aus.

Mit seinen Überzeugungen ist er MHP aber nach wie vor nahe. Als „nationalistisch und rassistisch“ bezeichnet Dawid Bartelt, Leiter des Istanbuler Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, seine Haltung. So plädiere Ogan zum Beispiel nicht nur für eine rasche Rückführung der syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat: „In seiner Logik müssten auch alle anderen Flüchtlinge das Land verlassen.“

Für Kilicdaroglu und sein Oppositionsbündnis dürfte es nun schwierig werden, Ogan auf seine Seite zu ziehen. Gegenüber dem „Spiegel“ formulierte er am Wahlabend offenbar bereits den Preis für seine Unterstützung: Den Ausschluss der prokurdischen HDP aus dem politischen System - so zitierte ihn das Nachrichtenmagazin. Ogan dementierte diese Äußerung zwar am Morgen auf Twitter, das Zitat sei „erfunden“.

Allerdings liege es zumindest in der Logik seiner bisherigen Äußerungen, betont auch der Türkei-Experte Bartelt. Und auch Ogans Gedankenspiele vor der Wahl, in denen er die Abgrenzung zum Terrorismus zum entscheidenden Maßstab, zielt im Grunde auf die Haltung in der Kurdenfrage.

Würde Kilicdaroglu nun auf Ogans Forderung eingehen und sich von der HDP distanzieren, hätte er auch nichts gewonnen: Zwar gehört die HDP nicht zu seinem Wahlbündnis - das grün-linke Lager mit seinen 9 Prozent der Stimmen aber, das ihn unterstützt, würde die Distanzierung von der HDP nicht mittragen. Kilicdaroglu würde damit diese 9 Prozent wohl verlieren - und im Gegenzug nicht mal sicher die 5 Prozent Ogans gewinnen. „Eine Milchmädchenrechnung“, so nennt es Bartelt, sollte die Opposition diese Taktik erwägen.

Die Opposition in der Depression

So erklärt die jetzt zentrale Rolle Ogans letztlich auch die depressive Stimmung der Opposition am Tag nach der Wahl. „Alles andere, als dass sich die Mehrheit von Ogans Wählerinnen und Wählern im zweiten Wahlgang für Erdogan ausspricht, wäre eine große Überraschung“, erklärt Bartelt. So steht auch Ogans überraschender Erfolg für die Popularität jenes distanzierten Kurses gegenüber dem Westen, den auch Erdogan vertritt. Ihm gelinge es noch immer, die schlechte wirtschaftliche Lage von seiner eigenen Person zu trennen. „Er signalisiert den Menschen, er werde es schon richten - und das glauben sie ihm.“

Es ist diese Haltung, die auch die von der AKP kontrollierten Medien den Türkinnen und Türken unablässig vermittelten. Fair, betont Bartelt, seien diese Wahlen daher im Grunde nie gewesen - frei aber seien sie, von einigen Unregelmäßigkeiten abgesehen, durchaus gewesen. Auch die Türkinnen und Türken in Deutschland votierten in großer Zahl für Erdogan, 65 Prozent gaben ihm hier ihre Stimme.

Um die zweite Runde doch noch zu gewinnen, bräuchte Kilicdaroglu laut Bartelt nun eine überzeugende Strategie für eine neue Kampagne. „Im Moment, am Tag nach der Wahl“, schränkt er ein, „ist davon allerdings nichts zu spüren.“