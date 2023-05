Türkei: Drittplatzierter empfiehlt Wahl von Erdogan

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich vor der Stichwahl um das höchste Staatsamt die Unterstützung des Drittplatzierten der ersten Wahlrunde gesichert. Rechtsaußenkandidat Sinan Ogan gab am Montag formal eine Wahlempfehlung für Erdogan ab. Beobachter waren davon ausgegangen, dass die Wähler des Rechtsaußenkandidaten ohnehin zu großen Teilen in das Erdogan-Lager wechseln würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erdogan kam in der ersten Runde auf 49,52 Prozent, teilte die Wahlbehörde mit. Er tritt am 28. Mai erneut gegen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu an, der auf 44,88 Prozent der Stimmen kam. Der drittplatzierte Ogan erhielt 5,17 Prozent der Stimmen, der noch vor der Wahl ausgeschiedene Muharrem Ince 0,43 Prozent. Erdogan gilt vor der zweiten Runde als Favorit, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde am 14. Mai nur knapp verpasst hat.

Erdogan oder Kilicdaroglu? Stichwahl in der Türkei soll Entscheidung bringen Auf dem Balkon seines Parteigebäudes in Ankara gab sich Erdogan am frühen Montagmorgen siegessicher. © Quelle: Reuters

Ogans Parteienbündnis hat sich bereits aufgelöst

Ob Ogans öffentliche Wahlempfehlung für Erdogan tatsächlich einen Einfluss auf die Wählerentscheidung hat, ist umstritten. Am vergangenen Samstag waren die beiden Politiker überraschend zu einem Treffen zurückgekommen. Kurz vor Ogans Rede am Montag hatte sich das ultranationalistische Parteien-Bündnis, dessen Kandidat er war, aufgelöst. Einer der ehemaligen Bündnispartner nannte die Erklärung Ogans dessen „eigene politische Präferenz“, ein anderes Ex-Allianz-Mitglied hatte am Sonntag seine Unterstützung für den Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu verkündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ogan hatte eine Wahlempfehlung zuvor an Zusicherungen geknüpft. Er forderte, dass alle Flüchtlinge das Land verlassen müssten oder dass der „Kampf gegen Terror“ verstärkt werden müsse. Zusicherungen habe es keine gegeben, sagte er nun. Man habe aber erreicht, dass die „Person“ nicht von der prokurdischen HDP „bestimmt wird“. Kilicdaroglu war mit der Unterstützung der HDP angetreten. Ogan sieht in ihr - wie Erdogan auch - den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die HDP weist diese Darstellung immer wieder von sich.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dass Erdogan vor seinem Herausforderer landete, hat auch mit den Stimmen aus dem Ausland zu tun. Von insgesamt 3,4 Millionen wahlberechtigten Auslandstürken ging in der ersten Runde zwar nur etwa die Hälfte zur Wahl. 57,7 Prozent davon stimmten aber für den amtierenden Staatschef. Kilicdaroglu kam auf knapp 40 Prozent der Stimmen. Auch in Deutschland gab nur etwa jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme ab, 65 Prozent davon aber für Erdogan nach vorläufigen Zahlen. Die Abstimmung zum Parlament konnte die regierende AKP gemeinsam mit den Stimmen ihres ultranationalistischen Partners MHP bereits am 14. Mai für sich entscheiden.

Erdogan setzt erneut auf die Auslandstürken

Erdogan wandte sich am Freitag an seine Anhänger, bedankte sich für deren Stimmen in der ersten Runde und forderte sie zur erneuten Stimmabgabe auf. „Jeder von Ihnen hat seinen Namen bereits mit goldenen Buchstaben in unsere politische Geschichte eingraviert“, schrieb Erdogan auf Twitter. „Ich bitte Sie, Ihr demokratisches Recht unbedingt wahrzunehmen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kilicdaroglu twitterte kurz nach der Ankündigung Ogans, nun sei klar, wer auf der Seite der Türkei stehe und wer das Land verkaufe, ohne Ogan namentlich zu erwähnen. CHP-Chef Kilicdaroglu rief rund 8,3 Millionen Nicht-Wähler im Land auf, ihre Stimme abzugeben. Erdogan hatte im ersten Wahlgang 2,5 Millionen mehr Stimmen als Kilicdaroglu bekommen.

RND/AP/dpa