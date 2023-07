Sie sprechen wieder: Tauwetter zwischen Athen und Ankara

Über ein Jahr ließ Recep Tayyip Erdogan die Nato zappeln. Dann stimmte der türkische Präsident beim Gipfeltreffen der Allianz in Vilnius doch noch der Nato-Aufnahme Schwedens ins Bündnis zu. Damit machte Erdogan einen Schritt auf die Bündnispartner zu, deren Geduld er mit der Blockade der Norderweiterung und seiner demonstrativen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der jüngsten Vergangenheit stark strapaziert hatte.

Von der Westwende könnten auch die Beziehungen zu Griechenland profitieren. Am Rande des Nato-Gipfels traf Erdogan mit dem griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis zusammen. Das Gespräch dauerte eine Stunde und damit doppelt so lange wie eigentlich geplant, was Diplomaten als ein gutes Zeichen werteten.

Mitte März 2022 hatten sich Mitsotakis und Erdogan in Istanbul getroffen. Die beiden Politiker verständigten sich damals darauf, an einer Verbesserung der Beziehungen zu arbeiten. Aber schon zwei Monate später war das Tauwetter wieder vorbei. Als Mitsotakis in einer Rede vor dem US‑Kongress in Washington indirekt vor der Lieferung amerikanischer Kampfflugzeuge an die Türkei warnte, geriet Erdogan in Rage: Für ihn existiere Mitsotakis nicht mehr, er werde ihn „nie wieder treffen“.

Erdbeben als Wendepunkt?

Inzwischen hat sich die Tonlage geändert. Nach der schweren Erdbebenkatastrophe vom Februar schickte Griechenland als eines der ersten Länder Rettungsmannschaften. Das fand in der türkischen Öffentlichkeit große Anerkennung. Ankara revanchierte sich mit einem weitgehenden Verzicht auf umstrittene Militärmanöver im Luftraum der Ägäis. Nachdem Mitsotakis und Erdogan kürzlich die Wahlen in ihren Ländern gewonnen haben, können sie aufeinander zugehen, ohne fürchten zu müssen, dass ihnen eine Annäherung innenpolitisch als Zeichen der Schwäche vorgehalten wird.

Die jetzt zu beobachtende Wiederannäherung an Athen ist Teil einer größer angelegten außenpolitischen Kurskorrektur des türkischen Staatschefs. Erdogan hat offenbar erkannt, dass er angesichts der türkischen Währungskrise auf politische Unterstützung und Investitionen des Westens angewiesen ist. Sein Land braucht auch moderne F‑16-Kampfflugzeuge aus den USA, wenn es seinen Nato-Auftrag erfüllen soll. Da passen Obstruktion im Bündnis und Kriegsdrohungen gegen Griechenland nicht mehr ins Bild. Um den US‑Kongress zu überzeugen, rang sich Erdogan sogar zu dem öffentlichen Versprechen durch, sein Land werde die F‑16 nicht gegen Griechenland einsetzen.

Mitsotakis sieht „das Glas nicht halb leer, sondern halb voll“

Mitsotakis ist dennoch etwas skeptisch. „Es ist nicht einfach für ein Land, seine Außenpolitik von einem Tag auf den anderen zu ändern“, sagt er mit Blick auf die Türkei. Wichtigstes Konfliktthema aus griechischer Sicht ist der Streit um die Wirtschaftszonen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Darüber gerieten die beiden Länder im Sommer 2020 an den Rand eines Krieges. Mitsotakis will das Thema dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zur Schlichtung vorlegen. Aber die Türkei zögert. Aus ihrer Sicht geht es nicht nur um die Wirtschaftszonen. Ankara betrachtet außerdem die Stationierung von Militär auf griechischen Inseln in der östlichen Ägäis als Verstoß gegen den Vertrag von Lausanne, der 1923 die Grenzziehung zwischen der Türkei und Griechenland regelte. Ein weiterer Streitpunkt sind die Lebensbedingungen der rund 100.000 Menschen zählenden muslimischen Minderheit im griechischen Westthrazien. Die türkische Regierung wirft Griechenland vor, ihre Rechte einzuschränken.

Eine Beilegung dieser weit zurückreichenden Konflikte ist schwierig. Aber immerhin ist der abgerissene Gesprächsfaden zwischen Mitsotakis und Erdogan nun wieder aufgenommen. Ein weiteres Treffen ist am Rand der Uno-Vollversammlung in New York Ende September geplant. Und im Herbst soll eine griechisch-türkische Regierungskonferenz im nordgriechischen Thessaloniki stattfinden. Trotz aller Skepsis zeigt sich Mitsotakis zuversichtlich, „dass wir auf diesem positiven Klima aufbauen können“. Er sehe „das Glas nicht halb leer, sondern halb voll“, sagte der griechische Premier jetzt.